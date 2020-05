Ruszyła debata e-commerce dla handlu na EEC Online

Przemysł spotkań oczekuje od rządu perspektywy powrotu do normalności

Pandemia COVID-19 wywróciła nasz świat do góry nogami. Cyfrowa rewolucja w handlu dokonała się w ekspresowym tempie, a kanał online okazał się gwiazdą wzrostów. Jak zmieni to handel tradycyjnym? W przypadku e-grocery zainteresowanie przerosło możliwości. Eksperci sugerują, że po tym kryzysie lańcuchy dostaw staną się: krótsze, bardziej elastyczne, bezpieczniejsze, wzrośnie popyt na magazyny, rozwiną się płatności online, zakupy w formule click&collect i dostawy bezstykowe, zaś konsument będzie wydawał pieniądze rozważniej.

Czy tak się stanie? Prognozami na temat przeobrażeń rynku podzieli się Natalia Hatalska, założycielka Infuture Institute w wystąpieniu otwierającym sesję.

W debacie biznesowej gośćmi Edyty Kochlewskiej będą: Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu ds. finansowych i rozwoju sieci Żabka, Bartosz Traczyk, prezes zarządu ING Usługi dla Biznesu, Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP, Damian Zapłata, wiceprezes zarządu Allegro, Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu sieci RTV Euro AGD.

Bartosz Traczyk, prezes zarządu ING Usługi dla Biznesu, opowie jak obecna sytuacja zmienia rynek płatności.

Informacjami na temat rozwoju rynku magazynowego podzieli się z nami Kamil Szymański, dyrektor działu powierzchni przemysłowych Savills. Jak nowa sytuacja rynek magazynów, gdy szybkość dostawy może stać się jeszcze ważniejszym kryterium zakupowym, bo kupujemy też produkty pierwszej potrzeby? Czy kierunek dostaw z Chin nadal będzie się tak prężnie rozwijał, a może ustąpi miejsca lokalnemu, bliższemu zaopatrzeniu? Jak obecna sytuacja wpłynie na przyspieszenie procesów automatyzacji i robotyzacji w magazynach?

Sesję podsumujemy rozmową o konsumencie z Szymonem Mordasiewiczem, dyrektorem panelu gospodarstw domowych GfK. Zanalizujemy zachowania konsumentów podczas Covid19. Co się utrwali? Co zaniknie? Na ile panika przeniknie do naszych decyzji? Jak oczekiwania i aspiracje konsument 4.0 zmieniły się w czasie kwarantanny.

EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu. Debata będzie relacjonowana będzie również na portalspozywczy.pl i dlahandlu.pl.

