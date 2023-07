Rynek e-commerce, po pierwszym kwartale tego roku, w którym nabierał rozpędu, od kwietnia „wrzucił wyższy bieg” zwiększając jeszcze dynamikę sprzedaży. Branża e-handlu najlepsze wyniki osiągnęła w tym czasie w maju - miesiąc ten jest już tradycyjnie dobrym okresem sprzedażowym - ocenia Katarzyna Kierach, Dyrektor Marketingu ERLI.pl.

Rynek e-commerce przyspieszył w II kwartale /fot. Shutterstock

Rośnie liczba zamówień

Średnia wartość koszyków zakupowych nieznacznie spadła (2%), ale jednocześnie wzrosła liczba zamówień (10%). Dobre wyniki sprzedaży w maju to efekt większej aktywności klientów, na co wpływ ma okres komunijny, Dzień Dziecka, a także wiosenne wydatki na wyposażenie domu i ogrodu oraz przygotowania do wakacji. Porównując także wyniki rok do roku widać ogólny trend wzrostowy - konsumenci coraz chętniej korzystają z zakupów online, ponieważ proces zakupu jest szybszy, wygodniejszy i przede wszystkim tańszy.

Wyniki sprzedażowe Erli

Na ERLI maj także był rekordowy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży – platforma zanotowała w tym miesiącu wzrost liczby transakcji o ponad 180% r/r w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Ostatnie miesiące to również okres dynamicznego rozwoju marketplace’u - od początku roku, do końca czerwca liczba zarejestrowanych klientów wzrosła o ponad 40%, przekraczając 2 mln kont. Do niemal 6,5 mln z kolei wzrosła liczba użytkowników, którzy co miesiąc odwiedzają serwis zakupowy. Pozwoliło to ERLI po raz pierwszy w historii znaleźć się wśród 10 najpopularniejszych serwisów zakupowych w Polsce wg. badania Gemius. To efekt sukcesywnie budowanej bazy sklepów, która według planu na koniec 2023 roku ma przekroczyć 20 tys. oraz rosnącej liczby oferowanych produktów w korzystnych cenach. Czerwiec natomiast tradycyjnie już wypada nieco słabiej niż maj. Duża baza osiągnięta we wcześniejszym miesiącu, a także rozpoczynające się wakacje miały wpływ na tradycyjnie niższy poziom zakupów. Jednakże w ujęciu rocznym e-handel w tym miesiącu wciąż notuje wzrost o ponad 10% r/r, zwiększając średnią wartość koszyka oraz liczbę zamówień. Na ERLI z kolei liczba transakcji w czerwcu br. wzrosła o niemal 155% r/r – tak wysoki wzrost zamówień to efekt dynamicznego rozwoju platformy ERLI i konsekwentnie realizowanej strategii oferowania konsumentom najlepszych cen.

Do najpopularniejszych kategorii produktowych na ERLI, biorąc pod uwagę GMV oraz liczbę transakcji, po drugim kwartale br. niezmiennie należą dom i ogród, elektronika oraz artykuły dla dzieci. To także te grupy produktów z najszerszą ofertą produktową na platformie. Pomimo spowolnienia na rynku mieszkaniowym, a co za tym idzie w kategoriach produktów związanych z remontami, na ERLI nadal widać zainteresowanie kategoriami meble i wyposażenie domu, któremu sprzyja okres wakacyjny. Według danych niemal 1/5 Polaków zamiast wakacji, planuje w tym czasie przeprowadzić remont w domu lub mieszkaniu. Dodatkowym impulsem sprzedażowym w kolejnych miesiącach, w ramach tej kategorii może być wprowadzony z początkiem lipca, nowy program rządowy kredytu hipotecznego na zakup pierwszej nieruchomości. Jednak jego wpływ na poziom sprzedaży będzie można zaobserwować dopiero w kolejnych miesiącach - mówi Katarzyna Kierach

Supermarket ze wzrostem 300 proc.

Grupą produktów, która zanotowała w trakcie 2 kwartału najszybsze tempo wzrostu na ERLI jest „Supermarket” – w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku liczba transakcji wzrosła w tej kategorii o ponad 300%. Rekordowe wzrosty notują tu chociażby karmy dla zwierząt czy też artykuły chemii gospodarczej. Przykładowo liczba transakcji w podkategorii „Artykuły dla psów” w czerwcu br. wzrosła o ponad 400% r/r. To przede wszystkim efekt rozwoju platformy oraz poszerzania oferty produktowej, ale także zmiany zachowań konsumentów – coraz więcej kupujących przenosi swoje codzienne czy regularne zakupy do e-commerce. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych produktów na ERLI znalazły się takie produkty jak kawa ziarnista, filtry do wody czy też karmy dla kotów. Według badania EY w związku z inflacją ponad połowa respondentów kupuje tylko niezbędne artykuły, a 9 na 10 konsumentów chce bardziej świadomie i ostrożnie podchodzić do swoich wydatków, z kolei 91% szuka tańszych miejsc do zakupów, a takim miejscem jest właśnie ERLI.

Handel online stoi przed ogromną szansą, w szczególności marketplace’y, które dzięki swojej szerokiej ofercie oraz niższym cenom pozwalają konsumentom znaleźć najpotrzebniejsze produkty. Dodając do tego pozytywne sygnały rynkowe w postaci spadającego poziomu inflacji oraz coraz lepszych nastrojów zakupowych Polaków, w drugiej połowie roku możemy spodziewać się jeszcze wyższego tempa rozwoju rynku e-commerce w Polsce - mówi Katarzyna Kierach

