Ryszard Petru będzie walczył o handel w niedziele

Instytut Myśli Liberalnej - think tank Ryszarda Petru - złożył w Sejmie 30 września projekt ustawy likwidujący zakaz handlu w niedziele.

Ryszard Petru będzie walczył o zniesienie niehandlowych niedziel. fot. PAP/Leszek Szymański

Zakaz handlu w niedzielę nieskuteczny?

Ustawa zakazująca handlu w niedziele funkcjonuje od 3 lat. Instytut Myśli Liberalnej wskazuje, że przez ten czas nie został osiągnięty żaden z zakładanych przez ustawodawców celów.

- Wręcz przeciwnie – kolejne sieci handlowe omijają zakaz handlu w niedziele otwierając na swoim terenie placówki pocztowe. To nie są sporadyczne przypadki – to jest już działanie masowe. Polacy są przedsiębiorczy – wiedzą jak omijać głupie zakazy - informuje Instytut.

IML wylicza, że wprowadzenie zakazu handlu spowodowało utratę nawet 2 mld zł obrotu miesięcznie.

- Znikają małe sklepy, rozwijają się dyskonty. Ustawa zamiast wspierać polski mały handel doprowadziła do jego upadku. Związek zawodowy Solidarność, który dba wyłącznie o interesy działaczy związkowych a nie pracowników złożył w Sejmie projekt ustawy zaostrzający ograniczenia w handlu - wskazuje organizacja.

Zlikwidować zakaz handlu w niedziele

Instytut przekonuje, że "czas dać mocny odpór, na poziomie Senatu, tym chorym socjalistycznym pomysłom." - Dlatego 30 września na ręce Michała Kamińskiego, wicemarszałka Senatu RP trafił projekt ustawy likwidujący zakaz handlu w niedziele.

- Uwolnienie handlu w niedziele jest istotne dla przywracania wolności gospodarczej w Polsce, która dała Polakom nadzieje na lepsze życie po upadku komunizmu. Zakazy i ograniczenia w handlu nawiązują do najgorszych tradycji PRL. Przywrócenie niedziel handlowych da możliwość planowania czasu wolnego zgodnie z oczekiwaniem obywatelek i obywateli a nie w sposób narzucony przez polityków - czytamy w uzasadnieniu IML.

Instytut Myśli Liberalnej to założony w czerwcu 2021 r. think tank, którego współzałożycielem i fundatorem jest Ryszard Petru. Celem think tanku ma być działalność badawcza i edukacyjna związana z funkcjonowaniem gospodarki wolnorynkowej, samorządności i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.