Bartosz Mielniczek z Klubu Jagiellońskiego przygotował ciekawą analizę polskiego handlu detalicznego w kontekście Krajowej Grupy Spożywczej i możliwego przejęcia przez ten podmiot sieci Żabka.

Cały artykuł można przeczytać tutaj, my przybliżamy jedynie najciekawsze naszym zdaniem fragmenty tej analizy.

Autor, jakkolwiek uznaje za słuszny sam pomysł utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, wskazuje jednocześnie, że w obecnym kształcie KGS nie ma szans na to, by realizować oficjalnie postawione przed tą spółką zadanie.

- Przede wszystkim jest to zbiór podmiotów o zbyt różnym profilu i zbyt małej skali działalności, żeby można było mówić o realnym wpływie na rynek. Chodzi o firmy działające w nasiennictwie, produkujące skrobię i cukier, połączone z klasyczną produkcją rolniczą lub chociażby spółką Elewarr zajmującą się obrotem i magazynowaniem surowców rolnych. Wrzucenie wszystkich tych podmiotów (łącznie 15) do jednej grupy kapitałowej nie sprawi nagle, że zostanie osiągnięty efekt synergii - wskazuje Mielniczek.

Analityk zauważa, że KGS nie zdała pierwszego poważnego egzaminu, jakim był "kryzys cukrowy" z lata 2022 roku.

- W obliczu masowego wykupywania produktu przez klientów sieci handlowe nie miały interesu w tym, żeby w odpowiedni sposób zwiększać jego dostawy do sklepów, co doprowadziło do skokowego wzrostu cen cukru dla konsumentów. Jednocześnie umożliwiło to jego sprzedaż z kilkusetprocentową przebitką. (...) KGS nie miała w praktyce żadnego narzędzia, by zapobiec panice i tym samym swój pierwszy sprawdzian oblała - wskazuje.