Rząd zgodził się na połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen

Autor: PAP

Data: 19-07-2022, 18:45

Rząd zgodził się na połączenie spółek Grupy Lotos oraz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we wtorek.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i prezes Grupy Lotos Zofia Paryła podczas podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi Grupy Orlen i Grupy Lotos w Centrum Administracyjnym PKN Orlen w Płocku. Porozumienie potwierdza i ustala uprawnienia pracowników po połączeniu obu podmiotów/ fot. PAP

Rada Ministrów przyjęła wniosek o wyrażenie zgody na połączenie spółek Grupy Lotos z siedzibą w Gdańsku oraz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen z siedzibą w Płocku, przedłożony przez ministra aktywów państwowych - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rząd o konsolidacji Lotosu i Orlenu

"Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał PKN Orlen. Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej" - poinformowano w komunikacie.

Dodano, że postępująca transformacja energetyczna na świecie stanowi duże wyzwanie dla spółek sektora paliwowo-energetycznego, gdyż zakłada stopniowe odchodzenie od węglowodorów i paliw konwencjonalnych na rzecz nowych i bardziej zrównoważonych źródeł energii. "W konsekwencji spółki sektora zmuszone są szukania nowych, perspektywicznych obszarów biznesowych, które będą w stanie zagwarantować im możliwość długoterminowego rozwoju" - napisano w komunikacie.

Podkreślono, że "połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen umożliwi osiągnięcie poprawy efektowności operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności, takich jak wydobycie i produkcja rafineryjna. Rozwiązanie to zwiększy efektywność pracy oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu".

Dodano też, że w przyszłości, dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego, powstanie silny polski koncern multienergetyczny, z wiodącą rolą PKN Orlen. Wykorzystując efekt synergii, będzie on zdolny do sprostania wyzwaniom transformacji energetycznej oraz konkurowania na rynku z europejskimi i światowymi firmami. "Nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo - Wschodniej" - zaznaczono.

Poinformowano również, że polski koncern multienergetyczny postawi na dywersyfikację prowadzonej działalności i utrzymanie konkurencyjności w długim terminie.

Nadzieje na największy koncern paliwowy w Europie

"W perspektywie 2030 r. koncern może stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw wyzwaniom transformacji, polska firma chciałaby inwestować znaczne środki w rozwój technologii recyklingu tworzyw sztucznych" - podkreślono.

Wskazano, że kolejnym obszarem strategicznego rozwoju będzie energetyka. Chodzi o realizację ambitnych inwestycji w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Połączony koncern stanie się liderem w obszarze energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej - stwierdzono w komunikacie.

Poinformowano również, że polska firma będzie także dążyć do utrzymania i wzmocnienia pozycji regionalnego lidera w obszarze sprzedaży detalicznej, dysponując do 2030 roku w sumie ponad 3,5 tys. stacji paliw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wraz z rozbudowaną siecią ładowarek do pojazdów elektrycznych.

"Połączony koncern będzie również miał skalę i środki umożliwiające rozwój najbardziej innowacyjnych obszarów, takich jak np. wykorzystanie wodoru" - podano w komunikacie KPRM.