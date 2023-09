Krajowa Grupa Spożywcza będzie budować własną sieć handlową - poinformował szef resortu rolnictwa Robert Telus. To już kolejna rządową zapowiedź budowy takiego państwowego tworu.

Szef resortu rolnictwa, którego cytuje MRiRW zwrócił uwagę, że konieczne jest nie tylko odbudowanie polskiego przetwórstwa, ale również polskiego handlu.

"Krajowa Grupa Spożywcza musi iść także w stronę budowy polskiej sieci. To będzie cały łańcuch żywnościowy od pola do stołu, nasz polski. To jest bardzo ważne" - dodał szef resortu rolnictwa.

"Musimy mieć większy udział w handlu"

Znaczenie budowy własnej sieci Robert Telus podkreślił także podczas zorganizowanej w piątek 29 września w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach konferencji podsumowującej regionalne spotkania w ramach konsultacji publicznych dot. zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku.

Wskazał, że polskie rolnictwo musi mieć też większy udział w handlu. Stąd - jak mówił - inicjatywy tzw. lokalnej półki w marketach mająca na celu skrócenie drogi "od pola do stołu".

Państwowa Żabka

O pomyśle, aby Krajowa Grupa Spożywcza została wyposażona w dodatkowe narzędzia, być może tworzyła jakąś sieć handlową, głośno już było w końcówce 2022 roku.

- Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku - stwierdził szef partii rządzącej na jednym z wieców.

Rzecznik rządu mówił nawet, że jest to "dobry moment na wykupienie" zwłaszcza jeżeli Krajowa Grupa Spożywcza miałaby na to pieniądze. Wtedy to też ten podmiot miał odpowiadać za nacjonalizację sieci.

