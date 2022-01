Rządowa tarcza obniży ceny paliw? Ekspert studzi optymizm

Od 1 lutego detaliczne ceny paliw na stacjach powinny gwałtownie spaść do poziomu ok. 5,30 zł/l. Biorąc pod jednak uwagę nieustanne wzrosty cen ropy naftowej, efekt niższych cen może okazać się krótkotrwały - wskazuje sieć stacji Moya.

Ceny paliw spadną, ale na krótko? Przedstawiciel sieci stacji Moya studzi optymizm. fot. mat. pras.

Skąd wziął się styczniowy wzrost cen paliw?

Po grudniowej obniżce akcyzy na paliwa silnikowe, ceny na polskich stacjach istotnie spadły, jednak ostatnio znowu zbliżają się do 6-ciu zł za litr. Przyczyną tych wzrostów jest wysoka cena ropy naftowej na światowych giełdach. Ceny tego surowca sięgnęły 90 USD za baryłkę, co jest poziomem najwyższym od 8 lat. Tylko w styczniu ceny paliw gotowych na giełdach międzynarodowych wzrosły o ponad 100 USD za tonę, co powinno przełożyć się na wzrost ceny detalicznej o prawie 40 gr/l!

Jak w najbliższym czasie będą plasowały się detaliczne ceny paliw? Czekają nas dalsze wzrosty, a może nadejdzie długo wyczekiwana stabilizacja?

Ceny paliw zależą od sytuacji na rynkach światowych

Zbigniew Łapiński, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych i członek zarządu Anwim S.A., właściciela sieci stacji paliw Moya, wskazuje, że wysokie ceny ropy naftowej są skutkiem niestabilności na świecie.

- Istnieją obawy wśród inwestorów, że podaż surowca już wkrótce będzie mocno ograniczona. Dziś baryłka ropy kosztuje już ok. 90 USD, natomiast wg analityków może niedługo przekroczyć nawet 100 USD. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na detaliczne ceny paliw są kursy złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. W tej chwili cena złotego jest na dość stabilnym poziomie, jednak spadki cen polskiej waluty mogą również skutkować wzrostami ostatecznych cen paliw - dodaje.

Tarcza 2.0 obniży ceny paliw?

26 stycznia br. prezydent złożył podpis pod ustawą będącą elementem tarczy antyinflacyjnej 2.0. Oznacza to, że 1 lutego zostanie obniżony VAT na niektóre grupy produktów, w tym na paliwa silnikowe. Stawka zostanie obniżona z 23 do 8%.

- Detaliczne ceny paliw na stacjach powinny zatem gwałtownie spaść do poziomu ok. 5,30 zł/l. Biorąc pod jednak uwagę nieustanne wzrosty cen ropy naftowej, efekt niższych cen może okazać się krótkotrwały - podsumowuje Łapiński.