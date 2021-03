Rzecznik MiŚP apeluje o szczepienia praconików handlu

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego zwrócił się z wnioskiem o przychylenie do sugestii przedstawicieli organizacji pracodawców sektora handlu, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, o szybkie zakwalifikowanie do szczepień pracowników handlu.