Rzeszowska sieć sklepów Market Vita tworzy nowy koncept

Rzeszowska sieć 20 sklepów Market Vita tworzy nowy koncept. Mają to być placówki działające pod logo miniVita MARKET. Sieć złożyła już wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Przypomnijmy, że Market Vita to nowe logo na polskim rynku. Sieć powstała w wyniku porozumienia zawartego ze Spar International. Wcześniejsza nazwa to Spar Polska.