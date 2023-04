Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2023 r. spadła o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 4,8 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna w kategorii "żywność, napoje, wyroby tytoniowe" spadła o 4,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 12,3 proc.

W marcu sprzedaż spadła najszybciej w historii, nie licząc pierwszego lockdownu w 2020 - podali na Twitterze analitycy Banku Pekao SA.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w marcu w Polsce 8,6 proc. wobec 8,7 proc. w lutym.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,6 proc. i wzrost o 15,9 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 8,5 proc. rdr.

– Sprzedaż znacznie zmalała również w grupach: „pozostałe” (o 18,5 proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 17,8 proc.), „meble, rtv, agd” (o 15,2 proc.). W grupie „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” notowano spadek taki sam jak przed miesiącem (o 4,6 proc.). Spośród prezentowanych grup wzrost sprzedaży raportowały jedynie podmioty zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 1,7 proc.) – czytamy w komunikacie GUS.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu 2023 r.:

marzec marzec luty luty rdr mdm rdr mdm ogółem -7,3 14 -5,0 -3,6 pojazdy mechaniczne -1,2 18,1 7,8 8,0 paliwa -20,7 11,7 -26,2 -0,4 żywność, napoje, wyroby tytoniowe -4,6 12,3 -4,6 -3,9 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki -1,8 6,5 2,7 -1,8 odzież, obuwie 1,7 17,2 9,9 -14,9 meble, AGD, RTV -15,2 19 -10,3 -12,2 prasa, książki -17,8 13,4 -8,9 -6,6 pozostałe -18,5 17,4 -12,3 -3,8

Sprzedaż detaliczna spadła najszybciej w historii, nie licząc lockdownu

- Poprawa nastrojów konsumentów w ogóle nie przekłada się na odbicie w ich wydatkach. W marcu sprzedaż spadła najszybciej w historii, nie licząc pierwszego lockdownu w 2020. Konsumpcja usług pewnie lepiej, ale nie unikniemy kolejnego minusa na konsumpcji prywatnej w I kw. - podali na Twitterze analitycy Banku Pekao SA.

- Wysoka inflacja i spadek realnych wynagrodzeń ograniczają zdolności nabywcze. Konsumenci rezygnują przede wszystkim z zakupów dóbr trwałych. Słabe wyniki sprzedaży potęgują efekty statystyczne, w poprzednim roku uchodźcy z Ukrainna istotnie zwiększali odczyt - podał Polski Instytut Ekonomiczny.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej w marcu

W porównaniu z lutym 2023 r. odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 14,7 proc.).



GUS podał, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet, spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” z 26,3 proc. przed miesiącem do 25,6 proc.



Wzrost udziału odnotowały natomiast jednostki z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 22,1 proc. do 23,0 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 17,9 proc. do 18,0 proc.).

