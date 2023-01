Ostatnie badania czytelnictwa w Polsce, przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową, wykazały, że 38% Polaków czyta książki. Wynik poprawił się o 4% w porównaniu do roku 2021. Analitycy zauważają, że czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Wzrost czytelnictwa przekłada się na sprzedaż książek. Z analiz przeprowadzonych w sieci saloników Kolportera, widać, że klienci najchętniej sięgają po książki latem i zimą. Na te pory roku przygotowywane są specjalne oferty i promocje.

Książki są od dawna integralną częścią oferty dystrybucyjnej Kolportera. Początkowo były głównie dodawane do pism. W 2011 roku pojawiły się w stałej ofercie sieci saloników, jako oddzielny produkt. Pięć lat później przedstawiciele Kolportera, wychodząc naprzeciw swoim klientom, postanowili stworzyć „Strefę Książki”. To wyodrębnione w saloniku miejsce, wyposażone w specjalne ekspozytory. Obecnie w takich miejscach klienci mogą znaleźć – na specjalnych regałach i stołach – literackie bestsellery.

– Nasi klienci cenią sobie ekspozycje książek w naszych salonikach. Na regałach i specjalnie zaprojektowanych stołach co miesiąc znaleźć można książki najchętniej wybierane przez czytelników – tzw. „TOP” – zdradza Ewelina Szybińska, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Cały czas rozwijamy tę kategorię produktów, śledzimy trendy, nowości, a przede wszystkim czytelnictwo i popularność poszczególnych tytułów. Cieszy nas, że badania Biblioteki Narodowej wykazały, że czytelnictwo w porównaniu do ubiegłego roku się zwiększyło. Analizy sprzedaży książek w naszych salonikach również wskazują na wzrost. W porównaniu do 2021 roku ubiegły rok zamknęliśmy z 20% wzrostem sprzedaży – dodaje Ewelina Szybińska.