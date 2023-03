Na koniec 2022 r. Dino Polska posiadała 2156 sklepów. Zamiarem zarządu jest utrzymanie wysokiego i bezpiecznego tempa wzrostu liczby marketów w kolejnych latach. Spółka opisała jak chce tego dokonać.

Na koniec 2022 r. Dino Polska posiadała 2156 sklepów; fot. redakcja

Konsekwentna ekspansja Dino

W raporcie rocznym Dino Polska, opisano strategię dotyczącą kontynuacji szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów.

- Zarząd Dino Polska, mając na uwadze wynoszący około 6% udział sieci Dino w rynku (definiowanym jako wartość sprzedaży detalicznej żywności, napojów, alkoholu i papierosów w placówkach handlowych w Polsce), planuje dalej wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie poprzez: dalsze zagęszczanie sklepów na obecnych obszarach działalności, oraz konsekwentną ekspansję w nowych regionach, które docelowo powinny się charakteryzować zbliżonym nasyceniem sklepów Dino, jak pozostałe regiony kraju - czytamy w raporcie sieci.

Jak podano, w ocenie zarządu spółki na realizację tego celu pozwoli potencjał polskiego rynku, w niewielkim jeszcze stopniu wykorzystany przez spółkę, duże doświadczenie kadry menadżerskiej Dino Polska w wyborze atrakcyjnych lokalizacji oraz jednolity format sklepu umożliwiający szybkie otwarcia nowych obiektów.

Inwestycje Dino Polska - sklepy, centra dystrybucji, zakłady rozbioru mięsa

Jak czytamy w raporcie, w ciągu następnych kilku lat Grupa Dino zamierza dokonać dodatkowych inwestycji wspierających otwieranie nowych sklepów, w tym:

* regularnie zabezpieczać lokalizacje pod dalszy rozwój w obecnych i nowych regionach;

* budować kolejne centra dystrybucyjne, z założeniem, że jedno jest w stanie obsłużyć 350-400 sklepów. Obecnie spółka posiada 7 centrów dystrybucyjnych, które mogą zapewnić dostawy łącznie do ok. 2500-2800 sklepów. W 2022 r. rozpoczęto budowę ósmego centrum dystrybucyjnego w miejscowości Kaliska, w województwie kujawsko-pomorskim, którego uruchomienie planowane jest na 2023 r.

* rozwijać moce istniejącego zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę poprzez jego rozbudowę i wymianę linii technologicznych na nowocześniejsze, a także uruchomić drugi zakład mięsny w nowej lokalizacji oraz uruchamiać mniejsze zakłady rozbioru mięsa w okolicy wybranych centrów dystrybucyjnych.

Dino wejdzie w e-commerce przez przejęcie?

- W wyjątkowych przypadkach spółka może rozważać akwizycje mniejszych podmiotów gospodarczych, o komplementarnym do Dino Polska zakresie działalności. Celem takich akwizycji, o nieznacznej skali, mogłoby być w szczególności przyspieszenie rozwoju Grupy Dino, rozszerzenie oferty produktowej, poprawa warunków handlowych czy uruchomienie nowych kanałów sprzedaży obejmujących m.in. obszar e-commerce - podano w raporcie rocznym.

Ile sklepów otworzy Dino w 2023 roku?

Jak podano w raporcie, zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent, a łączne nakłady inwestycyjne wyniosą około 1,3 mld PLN.

Sklepy Dino cechuje jednolity format. Typowy sklep Dino to wolno stojący budynek, otwarty od godz. 6.00 do godz. 22:30. Większość sklepów ma ok. 400 m2 powierzchni sali sprzedaży i jest zlokalizowana na działkach z parkingiem dla 10‒30 samochodów. Lokalizacje sklepów są starannie wybierane tak, aby znajdowały się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego bądź samochodowego.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl