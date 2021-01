Sektor handlowy: Lokalnie, świadomie i wielokanałowo

- Jaka jest przyszłość rynku handlowego? Aktualnie to rynek wielkiej niepewności, tym bardziej, że nie wiemy, jak długo przyjdzie nam funkcjonować w pandemicznej rzeczywistości. Pojawiają się liczne głosy, że szczepienia pozwolą wrócić do rzeczywistości sprzed pandemii, a co za tym idzie do stacjonarnych zakupów, w połowie tego roku. Co nas wtedy czeka? Nie dysponujemy jeszcze badaniami na ten temat, jednak już teraz, obserwując rynek, przewidujemy, że liczba pustostanów znacznie wzrośnie - mówi Beata Kokeli, Head of Retail Agency w Cushman & Wakefield.

- Szczególnie możemy spodziewać się zwalniania lokali poprzez przedstawicieli takich branż jak food & beverage, fitness, czy rozrywkowa, których placówki mogą znikać zarówno z galerii handlowych, ulic handlowych oraz parterów budynków biurowych - dodaje.

- Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że pandemia wpłynęła na zmianę zwyczajów zakupowych i postawiła przed nami wiele pytań: czy strefy food-court w galeriach będą cieszyć się popularnością? Czy klienci będą chcieli pozostawiać swoje pociechy w salach zabaw? Jak skonstruować tenant mix oraz czy przedstawiciele pokolenia Z będą spędzać czas wolny w przestrzeniach galerii handlowych, bo już teraz obserwujemy, że większość klientów zakupów stacjonarnych to klienci 40 plus - mówi ekspertka.

Beata Kokeli tłumaczy, że badania trendów panujących w galeriach handlowych w erze post covid jeszcze przed nami, natomiast już teraz możemy wskazać kilka kierunków, które uwidoczniły się podczas pandemii:

- Wzrost lojalności klientów w stosunku do lokalnych sklepów i zakupów w pobliżu miejsca zamieszkania, a także lokalnych producentów. Zauważalne jest, że lokalne centra handlowe odnotowały wyższą odwiedzalność oraz konwersję. Produkty lokalnych producentów były wybierane częściej.

- Wzrost wrażliwości na cenę. W czasie trwania pandemii klienci stali się wrażliwi na cenę i okazało się, że koncepty typu „value add” odnotowują wzrosty obrotów.

- Wybór marek odpowiedzialnych społecznie. Klienci wybierają produkty wytwarzane świadomie i fair, co nie trudno zauważyć po działaniach marek typu fast fashion, które przestawiają produkcję, tak, aby ograniczać ślad węglowy, oferują platformy typu pre-owned (dzięki którym można zwracać produkty, a inni mogą je wtórnie nabywać), jak np. H&M, Zalando i inne. Klienci z pokolenia Z będą dokonywali zakupów towarów marek, które odpowiadają im wartościom, jak odpowiedzialność za zmiany klimatyczne, czy za zanieczyszczenie (np. wybierają buty treningowe Salomona, które w 100% podlegają recyklingowi).

- Omnichannel. Operatorzy sieci stacjonarnych integrują swoje kanały zakupowe oferując już nie tylko usługę „click and collect”, ale także możliwość przeglądania i zamawiania towaru dostępnego w sklepach przy pomocy narzędzi on-line.