Sklep w oryginalny sposób łączy funkcje komercyjne z rozrywkowymi. Regały zapełnione pamiątkami i specjałami rodem z Małopolski zostały tu wkomponowane w trzy bajkowe, pełne świateł i kolorów instaprzestrzenie, które wykorzystują lokalne symbole – takie jak Lajkonik czy obwarzanek – i dostarczają podróżnym niezwykłych scenerii pod pamiątkowe selfie.

#VisitKraków to ewenement nie tylko na mapie Krakowa, ale i całej Polski. We współpracy z fenomenalnym KUNSZT Studio, Grupie Lagardère Travel Retail udało się – wbrew dominującym na rynku trendom - stworzyć wyjątkową przestrzeń handlową, w której doświadczenie jest ważniejsze od maksymalnej ekspozycji produktu.

Na zaledwie 30 mkw. powstały trzy barwne instastrefy zbudowane wokół symboli Krakowa i motywu podróży. To w nie zostały wkomponowane regały wypełnione napojami, przekąskami, specjałami od lokalnej marki Wierzynek i oryginalnymi pamiątkami z regionu Małopolski.

Kreatywne formaty to specjalność Lagardère Travel Retail w Polsce. Niemal każdy lokal to unikalny miks elementów, które najlepiej odpowiadają na potrzeby danego miejsca i osób je odwiedzających. Inaczej myślimy o sklepach na lotniskach, dworcach i stacjach metra, a inaczej o punktach w galeriach handlowych i outletach. Inaczej podchodzimy do sklepów w topowych warszawskich lokalizacjach, a inaczej do lokali otwieranych na obrzeżach albo w małych miastach. To zasada, do której stosujemy się zawsze, nieważne, czy chodzi o punkty Inmedio i Relay, kawiarnie So Coffee czy sklepy 1Minute lub Aelia Duty Free

– wyjaśnia Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający segmentem Travel Essentials w Lagardère Travel Retail Polska