Selgros ma 26 lat w Polsce. Loteria z okazji jubileuszu

Po raz kolejny Selgros zaprasza swoich Klientów do udziału w jubileuszowej loterii. Do wygrania jest 26 000 bonów towarowych oraz nagrody główne - 10 x 10 000 złotych w bonach do zrealizowania w halach.

