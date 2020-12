Senackie komisje za handlem w niedzielę 6 grudnia

Poprawki do noweli ustawy, która umożliwi handel w niedzielę 6 grudnia, złożyli wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) oraz Jan Maria Jackowski (PiS), przy czym poprawka Jackowskiego sprowadzała się do ponownego uniemożliwienia handlu 6 grudnia.

"Wydaje mi się, że pod hasłem covidu za pięć dwunasta wprowadzanie tego typu rozwiązania ma daleko idące konsekwencje (...) Składam poprawkę o wykreślenie art. 4 z tej ustawy, czyli niedzieli 6 grudnia" - mówił senator PiS podczas debaty towarzyszącej rozpatrzeniu nowelizacji.

Wskazał, że część strony społecznej, w tym Solidarność, była przeciwko incydentalnemu zezwoleniu na handel w niedzielę 6 grudnia.

Podkreślił, że to PiS wraz ze związkowcami po wielomiesięcznej debacie wprowadzili przepisy ograniczające handel w niedziele.

"W okresie przedświątecznym są dwie niedziele ustawowo wolne dla handlu. Nie widzę powodu, by tę sytuację zmieniać (...) Ze względu na covid rząd wprowadza różne obostrzenia dot. swobody poruszania się, przemieszczania się, zasad zachowywania dystansu, więc jest tu pewna nielogiczność. Otwarcie galerii handlowych nawet przy zastosowaniu tych wszystkich sanitarnych obostrzeń może wpłynąć na zwiększenie poziomu zagrożenia zakażaniem koronawirusem, a jeżeli tak by nie było, to po co w ogóle wprowadzać jakiekolwiek zaostrzenia, skoro to nie ma znaczenia, no więc albo, albo" - mówił Jackowski.

Wcześniej o nieskładanie poprawek apelowała wicemarszałek Maria Koc (PiS) oraz minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber, tak by ustawa mogła szybko trafić na biurko prezydenta. Senatorowie KO i niezrzeszeni, mimo swoich wątpliwości do noweli zgłaszanych podczas debaty zapowiedzieli, że nie złożą poprawek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w grudniu są przewidziane dwie niedziele handlowe, przypadające 13 i 20 grudnia 2020 r. W uzasadnieniu ustawy zwrócono uwagę, że okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest czasem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna.

"Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej" - podkreślono.