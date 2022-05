Sephora Wonderland 24-26 czerwca w ogrodach Zamku Królewskiego

Sephora Wonderland to wydarzenie dla entuzjastów świata piękna, które odbędzie się 24-26 czerwca w Warszawie. Ruszyła sprzedaż biletów.

Autor: MB

Data: 20-05-2022, 11:24

Sephora Wonderland dbędzie się 24-26 czerwca w ogrodach Zamku Królewskiego/ fot. materiały prasowe

19 maja ruszyła sprzedaż biletów na Sephora Wonderland. Wydarzenie potrwa 3 dni, począwszy od 24 czerwca, na terenie Arkad Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie.

Sephora Wonderland w ogrodach Zamku Królewskiego

Sephora Wonderland to świat pełen stref i atrakcji wykreowanych przez Sephora i jej partnerów m.in.: Fenty Beauty by Rihanna, PatMcGrath, Rare Beauty, OLEHENRIKSEN, Fresh, Armani, Helena Rubinstein, Estee Lauder, Drunk Elephant, Too Faced, Benefit i wielu, wielu innych. Nie zabranie w nich możliwości testowania, poznawania zarówno nowości produktowych, jak i odkrywania trendów w pielęgnacji, zapachach i makijażu, czy zdobycia porcji wiedzy w czasie warsztatów z ekspertami marek.

Podczas 3 dni Sephora Wonderland będzie można spotkać ekspertów świata piękna i uczestniczyć w ich Mastercalss. Sephora zapowiada udział m.in. makijażystek – Mimi Choi (@mimles), Dolly Okoriko (@dolli.glam), Patrycji Dobrzenieckiej (@patrycjadobrzenieckamakeup), a także polskich gwiazd Instagrama – Klaudii Owczarek (@klaudia.owczarek), Klaudii Jóźwiak (@klaudia_jozwiak_makeup), znanej m.in. z TVN Style - Anny Galińskiej (@galianomakeup) oraz Dr Alicji Śliwowskiej (@dr_scura) – jednej z ekspertów pielęgnacji w Polsce.