Handel

Praca w Dino. Jakie oferty pracy ma sieć i gdzie składać CV?

Autor: Witold Stech

Data: 02-11-2022, 13:56

Dino to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce, a obecnie powstaje 130 niemal 130 sklepów tej sieci. Dino stale szuka do nowych i istniejących już sklepów (i nie tylko) pracowników. Gdzie aplikować do pracy w Dino?

Dino o możliwości podjęcia pracy w spółce informuje na swojej stronie internetowej /fot. Shutterstock