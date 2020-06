Shell chce przejąć część mienia stacji paliw ze Śląska

- Zgłaszana koncentracja polegać będzie na nabyciu przez Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Shell Polska), należącej do grupy kapitałowej kontrolowanej przez spółkę holdingową Royal Dutch Shell (dalej: Grupa Shell), od spółki pod firmą Elbah II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (dalej: Elbah II), kontrolowanej przez pana Sławomira Sosnę, części mienia, którego łączny obrót przekroczył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w każdym z dwóch poprzednich lat obrotowych równowartość 10.000.000 euro, która to koncentracja podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów – czytamy we wniosku Shell do UOKiK.

Grupa Shell prowadzi na świecie działalność w zakresie wydobycia, produkcji i sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcji i sprzedaży produktów naftowych oraz chemikaliów, produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych oraz ze źródeł odnawialnych. Głównym przedmiotem działalności Shell Polska, będącej członkiem Grupy Shell, jest detaliczna i hurtowa sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych.

Działalność prowadzona przez Elbah II obejmuje sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego.