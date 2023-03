Zespół Shell Fleet Solutions wdraża na polski rynek program Accelerate to Zero, którego celem jest wsparcie klientów biznesowych w osiągnięciu celów dekarbonizacyjnych.

Shell wprowadza do Polski program Accelerate to Zero

Zespół Shell Fleet Solutions wdraża na polski rynek globalny program Accelerate to Zero, którego celem jest wsparcie klientów biznesowych w osiągnięciu celów dekarbonizacyjnych. Wprowadzany zestaw usług i produktów jest odpowiedzią na zapisy zawarte między innymi w porozumieniu paryskim i pakiecie „Fit for 55” i ma pomóc firmom w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań prowadzących do obniżenia emisyjności ich flot.

Program złożony jest z czterech etapów

Dzięki programowi Shell nie tylko pomaga klientom nakreślić dostosowany do ich potrzeb plan działania na drodze do dekarbonizacji, ale również służy ekspercką pomocą na każdym etapie wdrażania zaproponowanych rozwiązań. Dotyczą one elektromobilności (np. ładowanie pojazdów elektrycznych), zwiększenia efektywności floty dzięki telematyce oraz kompensacji emisji dwutlenku węgla.

Program złożony jest z czterech etapów: diagnozy, planowania, wdrożenia i realizacji. SFS na bieżąco monitoruje realizację wydanych przez siebie zaleceń i efekty podejmowanych przez klientów działań, co pozwala na skuteczne planowanie dalszych etapów programu i zwiększa tempo dekarbonizacji floty.

