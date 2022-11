Shell wprowadza nowe rozwiązanie Shell SmartPay. Od listopada br. kierowcy mogą płacić za paliwo za pośrednictwem aplikacji, bez potrzeby wchodzenia do sklepu. Z tej metody od kilku miesięcy korzystają już klienci biznesowi sieci.

Shell wprowadza nowe rozwiązanie Shell SmartPay. / fot. materiały prasowe

Shell SmartPay - nowa usługa płatnicza na stacjach paliw. Jak to działa?

Shell oddaje do użytku nową usługę. Shell SmartPay to metoda płatności mobilnych umożliwiająca dokonywanie bezpiecznych i bezgotówkowych opłat za zatankowane paliwo. Aby móc z niej korzystać, wystarczy być uczestnikiem programu lojalnościowego Shell ClubSmart, posiadać aktualną wersję aplikacji na swoim smartfonie i podpiąć usługę Shell SmartPay.

Z mobilnych płatności można korzystać już na prawie 400 stacjach Shell w całej Polsce. Na podstawie lokalizacji urządzenia Shell SmartPay automatycznie rozpozna, czy na danej stacji usługa jest dostępna.

Shell SmartPay to swobodny sposób płatności, do której portfel jest już niepotrzebny. To również sposób bezpieczny. Opłata za paliwo możliwa jest za pomocą bezpiecznych płatności Google Pay, Apple Pay, PayPal lub za pomocą własnej karty płatniczej. Co więcej, transakcje zabezpieczone są numerem PIN, utworzonym przez klienta przy pierwszych zakupach, lub dwustopniową weryfikacją w przypadku płatności kartą.

Cała historia tankowania jest widoczna w aplikacji wraz z paragonem lub fakturą, a dodatkowo klient natychmiast otrzymuje e-maila z potwierdzeniem transakcji.

