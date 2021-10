Shell: Zmiany na stanowiskach kierowniczych

Rafał Molenda, dotychczasowy dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska, z początkiem października br. objął globalne stanowisko dyrektora ds. transformacji na obszar Europy i Afryki Południowej. Jego miejsce zajęła Monika Kielak-Łokietek.

Rafał Molenda jest związany z Shell od ponad 20 lat; Monika Kielak-Łokietek dołączyła do Shell w 1992 roku

Rafał Molenda w Shell

Rafał Molenda jest związany z Shell od ponad 20 lat. Przez ostatnie blisko 4 lata kierował działem stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej. Odpowiadał za rozwój Shell w Polsce m.in. za program modernizacji stacji, rozwój oferty pozapaliwowej, w tym gastronomicznej m.in. Shell Café oraz zmianę charakteru stacji w kierunku wielofunkcyjnych przystanków w podróży. Jego zespół osiągnął rekordowy udział w rynku i znacząco zwiększył udział sprzedaży paliw premium Shell V-Power w całkowitej sprzedaży wszystkich paliw.

Wcześniej przez 16 lat pełnił różnorodne role związane z finansami. Przez ponad 10 lat był dyrektorem finansowym na Europę Środkowo-Wschodnią i Rosję. Rafał Molenda jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość). Jest również członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i biegłym rewidentem.

– Przyszedł czas na kolejne wyzwania. W Shell planujemy do 2025 roku uzyskać 50 proc. marży ze sprzedaży pozapaliwowej. Do tej pory pracowałem nad tym celem na poziomie lokalnym, ale niezmiernie cieszę się, że będę mógł wykorzystać moje doświadczenia i spojrzeć na strategię z poziomu globalnego. Serdecznie też gratuluję Monice awansu i jestem przekonany o kolejnych sukcesach działu Mobility pod jej pieczą – mówi Rafał Molenda, który objął stanowisko dyrektora ds. transformacji na obszar Europy i Afryki Południowej w Shell.

Monika Kielak-Łokietek w Shell

Monika Kielak-Łokietek dołączyła do Shell w 1992 roku. Podczas 23 lat pracy w biznesie na stanowiskach lokalnych i regionalnych – zarówno w dziale olejów i smarów, jak i stacji paliw. W trakcie swojej kariery kierowała zespołem, który wprowadził pierwszy w branży program lojalnościowy – Shell ClubSmart oraz odegrała ważną rolę w przejęcia przez Shell fińskiej sieci stacji bezobsługowych Neste. W ciągu ostatnich 6 lat, w roli dyrektorki HR na Polskę, Bułgarię i Słowenię, Monika mocno wspierała rozwój kobiet na stanowiskach liderskich i jest niezwykle dumna z silnej, ponad 40% reprezentacji kobiet w grupie zarządzającej biznesem Shell w Polsce. W tym czasie marka Shell jako pracodawcy została mocno wzmocniona, a praktyki firmy w zakresie wspierania różnorodności i budowaniu kultury włączającej doceniono nagrodami Great Place To Work, Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy ostatnio Białym Listkiem Polityki.

Monika Kielak-Łokietek jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej, a także wydziału zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra. Monika ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

– Rola lidera sektora mobilności w Polsce, obszaru niezwykle ważnego dla Shell, szczególnie w kontekście toczącej się transformacji energetycznej, to rola moich marzeń. Z radością wracam do niezwykle dynamicznego biznesu, w którym spędziłam 16 lat mojej kariery zawodowej, budując kluczowe elementy naszej oferty dla klientów. Mam fantastyczny zespół ambitnych, pełnych pasji ekspertów i menadżerów. Mocna drużyna to podstawa każdego sukcesu. Wspólnie będziemy kontynuować naszą strategię, która ma na celu rozwój i unowocześnianie stacji oraz podwyższanie jakości oferowanych usług. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz aktywnie wspierać proces neutralizacji śladu węglowego. Chcemy, aby Shell był najchętniej wybieraną stacją paliwową w Polsce – mówi Monika Kielak- Łokietek, która od października br. pełni funkcję dyrektorki sektora mobilności i odpowiada za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej w Shell Polska.

Shell Polska: Inwestycje

Shell Polska w ostatnich latach intensywnie inwestuje w swoje stacje, skupiając się na modernizacji istniejących obiektów, optymalizacji sieci, digitalizacji oraz podniesieniu jakości obsługi. Ostatnio firma wprowadziła nowy koncept kawiarniano-gastronomiczny Shell Café, w ramach którego klienci mogą napić się kawy premium i odpocząć w gościnnym kawiarnianym wnętrzu. Na stacjach Shell klienci mogą skorzystać też z myjni, lottomatu, odebrać paczkę czy w przyjaznej atmosferze zrobić zakupy.



Shell inwestuje również w paliwa alternatywne i dąży do zeroemisyjności. W 2021 r. firma ogłosiła nową strategię neutralności klimatycznej. Ambicją Shell jest zostać przedsiębiorstwem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 r. zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa.