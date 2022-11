Wraz ze zbliżającą się zimą, Shopee oferuje najniższe ceny na wybrane produkty opałowe – od węgla, pelletu, drewna opałowego, po brykiet drzewny. Kupujący mogą skorzystać z rządowego dofinansowania do ogrzewania, aby zaoszczędzić jeszcze więcej na tych niezbędnych produktach.

Shopee wprowadza nową kategorię, w której kupić można materiały opałowe/ fot. Florian Winkler on Unsplash

Koszyk antyinflacyjny na Shopee

Na platformie od dwóch miesięcy działa nieustannie Koszyk Antyinflacyjny, dziękiktóremu użytkownicy mają możliwość kupowania codziennych produktów w jak najbardziej przystępnych cenach obniżając je dodatkowo dzięki kuponom.

Kupujący mogą znaleźć liczne produkty codziennego użytku znanych marek, wiele z nich z Gwarancją Najniższej Ceny. Dużą popularnością cieszą się produkty z kategorii Mama i Dziecko – mokre chusteczki dla niemowląt czy kaszki. Nieustanne zainteresowanie kupujących budzą również produkty do sprzątania – kapsułki do prania oraz tabletki do zmywarek. Od początku działania kolekcji kupujący wracają też po produkty spożywcze.

Już wkrótce Użytkownicy na Shopee będą mogli rozpocząć również przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia wybierając nowe produkty z Koszyka Antyinflacyjnego, którego oferta uzupełniana jest w zależności od potrzeb kupujących.

"Opał dla Twojego domu" na Shopee

To jednak nie jedyna inicjatywa Shopee, wspierająca polskich konsumentów w walce

z inflacją. Reagując na aktualną sytuację na rynku i zapotrzebowanie wśród kupujących na materiały opałowe, od 9 listopada na Shopee ruszyła specjalna kolekcja – Opał dla Twojego domu.

Użytkownicy platformy mogą w niej znaleźć m.in. węgiel, pellet, drewno opałowe oraz brykiet drzewny. Część produktów z kategorii objęta będzie Gwarancją Najniższej Ceny – daje to użytkownikom pewność, że korzystają z najlepszej dostępnej oferty. Przy zakupie produktów z tej kategorii kupujący mogą również wykorzystać rządowy dodatek do ogrzewania. Ponadto wszystkie oferty objęte są tzw. Cashbackiem

w Monetach Shopee, co oznacza, że po zakupie część wartości zamówienia wraca na konto użytkownika w postaci Monet, które można wykorzystać przy kolejnych zakupach na platformie.

Wybrane ceny produktów z kategorii Opał dla Twojego domu:

● Ekogroszek, 25 kg – 96,99 zł.

● Brykiet dębowy, 18 kg – 72,99 zł.

● Pellet drzewny certyfikowany EN plus A1, 15 kg – 59,99 zł.

● Brykiet drzewny, 960 kg – 3000 zł.

● Drewno do kominka bukowe, 20 kg – 49,99 zł.

