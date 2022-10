Shopee, obecny od ponad roku na polskim rynku marketplace, oraz Bolt - aplikacja oferująca rozwiązania mobilności miejskiej - rozpoczęły współpracę i oferują promocje dla klientów.

Shopee i Bolt współpracują dla tańszych dostaw/ fot. mat. prasowe

Czym jest Shopee i Bolt

Platforma Shopee oferuje kupującym stale rosnącą gamę produktów z różnych kategorii oraz liczne akcje promocyjne, starając się wychodzić naprzeciw ich potrzebom i aktualnym trendom.

Bolt z kolei udostępnia swoim użytkownikom multimodalne przejazdy po mieście, w zależności od ich potrzeby czy dystansu do pokonania - zarówno samochodem, jak i hulajnogą czy rowerem elektrycznym.

Współpraca obu firm daje użytkownikom aplikacji możliwość dodatkowego oszczędzania oraz zachęca do wypróbowania nowych rozwiązań. W ramach kampanii nowi użytkownicy Shopee, którzy nie dokonali jeszcze zakupów przez platformę, mogą skorzystać z kuponu na 15 zł (przy zamówieniu o wartości minimum 45 zł).

Po sfinalizowaniu zamówienia otrzymają oni kod na dwa kolejne przejazdy taxi realizowane w aplikacji Bolt o łącznej wartości maksymalnie do 40 zł.

Promocja Bolt i Shopee

Użytkownicy Shopee, którzy do tej pory nie korzystali z przejazdów miejskich Bolt, mogą zyskać aż 99% zniżki (maksymalnie 30 zł) na swój pierwszy przejazd taxi zamówiony w aplikacji - wystarczy wymienić jedną Monetę Shopee na specjalny kod i wpisać go przy zamówieniu pojazdu. Promocja trwa do 4 listopada 2022 roku.

