Shopee i InPost nawiązały partnerstwo strategiczne

Autor: AK

Data: 24-06-2022, 16:27

InPost i platforma zakupowa Shopee zdecydowały o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy i, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom i oczekiwaniom kupujących online, nawiązały partnerstwo strategiczne. To kolejna dla InPost umowa o współpracy z liczącym się międzynarodowym marketplace’em obecnym na polskim rynku.

Shopee i InPost nawiązały partnerstwo strategiczne na polskim rynku/ fot. mat. prasowe

Przesyłki z Shopee dostarczy InPost

InPost jest jednym z kluczowych partnerów logistycznych dla Shopee. Dlatego firmy zdecydowały się na zawarcie partnerstwa strategicznego. Firmy współpracują również w zakresie tworzenia nowych rozwiązań logistycznych, aby dawać kupującym jeszcze większy wybór opcji, które będą dopasowane do ich indywidualnych oczekiwań.

- Dostawy do naszych Paczkomatów są najczęściej wybieraną formą dostawy przez klientów e-commerce w Polsce. Cieszymy się, że do tego grona dołączają klienci Shopee. Paczkomaty zwiększyły wydajność usług logistycznych, a o ich sukcesie zadecydowała też szybkość dostaw - aż 98% przesyłek dostarczanych jest już następnego dnia po nadaniu! Wierzymy, że gwarantowana jakość dostaw InPost będzie wyjątkową ofertą dla naszych wspólnych odbiorców – mówi Dagmara Brzezińska, wiceprezes zarządu InPost ds. sprzedaży.

Ekonomiczna dostawa dla klientów Shopee

Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie przez InPost tzw. ekonomicznej dostawy, obecnie dostępnej wyłącznie dla użytkowników Shopee. Jest ona skierowana do tych klientów, którzy chcą oszczędzić na dostawie i akceptują nieco dłuższy czas dostarczenia przesyłki.

Bezpieczeństwo i wygoda zakupów to kluczowe kwestie dla Shopee. Oprócz rozbudowy i stałego monitorowania sieci partnerów logistycznych, na platformie dostępnych jest wiele funkcji zabezpieczających interesy kupujących. Należy do nich między innymi Gwarancja Shopee, która wstrzymuje płatności dla sprzedawców do momentu, gdy użytkownik potwierdzi, że otrzymał produkt sprawny i w dobrym stanie. Gwarancją tą objęte są wszystkie produkty dostępne na platformie.

- W Shopee dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym użytkownikom wygodne i bezproblemowe zakupy. Cieszę się, że możemy zacieśnić naszą współpracę z InPostem, który jest wiodącym na polskim rynku dostawcą usług logistycznych i naszym zaufanym partnerem od początku działalności w Polsce. Dzięki temu będziemy mogli sprostać rosnącym potrzebom naszych użytkowników. Oznacza to zapewnienie kupującym niezawodnych opcji przesyłki za darmo lub w przystępnych cenach, a także pomoc sprzedawcom w szybkiej i skutecznej wysyłce. Cieszymy się na jeszcze bliższą współpracę z InPostem przy kolejnych inicjatywach i wspólne wprowadzanie innowacji, które zapewnią naszym użytkownikom jeszcze większą wygodę i wyższą jakość usług – deklaruje Ian Ho, Head of Shopee Poland.