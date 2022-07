Shopee i ORLEN Paczka ogłosiły strategiczne partnerstwo

Autor: MB

Data: 19-07-2022, 10:17

Platforma Shopee konsekwentnie buduje sieć lokalnych partnerów, nawiązując współpracę z firmami z polskiego rynku. Dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy z ORLEN Paczka, użytkownicy Shopee będą mieli do dyspozycji ponad 40 000 punktów odbioru paczek zlokalizowanych w całym kraju.

Spółki Shopee i ORLEN Paczka nawiązały strategiczne partnerstwo /fot. materiały prasowe

Shopee i ORLEN Paczka ze strategicznym partnerstwem

Współpraca Shopee i Orlenu rozpoczęła się w połowie lipca 2022 r. Od tego momentu kupujący na platformie mogą korzystać z 6500 dodatkowych punktów odbioru, wchodzących w skład sieci ORLEN Paczka. Są to m. in. stacje paliw ORLEN, kioski RUCH, sklepy i punkty partnerskie oraz automaty paczkowe ORLEN. Obecnie firma posiada ok. 1000 tego typu automatów, jednak do końca 2022 r. ich ilość ma wzrosnąć do 2000.

Wiele z tych punktów odbioru dostępnych jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Czas dostarczenia paczki od nadania wynosi 1 dzień, a kupujący mają 3 dni na odebranie swoich zakupów. Przy wyborze opcji automatu paczkowego ORLEN, czas odbioru można wydłużyć dodatkowo o 1 dzień przy pomocy aplikacji mobilnej.

“Jesteśmy szczęśliwi, że ORLEN Paczka dołącza do naszych partnerów logistycznych, co otwiera przed nami nowe możliwości. 6500 punktów odbioru paczek sieci ORLEN Paczka wzmocni naszą sieć logistyczną i przyczyni się do sprawnych i szybkich dostaw na terenie całego kraju. Dodatkowo, wspólnie z ORLEN Paczka planujemy realizację kampanii promocyjnych, dzięki czemu nasi użytkownicy będą mogli dodatkowo zaoszczędzić podczas zakupów na Shopee” - mówi Ian Ho, Head of Shopee Polska.

„ORLEN Paczka to ważny projekt biznesowy, który konsekwentnie rozwijamy, w pełni wykorzystując ogromny potencjał rynku e-commerce w Polsce. Dobrze odczytujemy zmieniające się trendy i potrzeby klientów, dlatego systematycznie zwiększamy liczbę punktów odbioru paczek i nawiązujemy współpracę z kolejnymi partnerami. O naszym sukcesie decyduje także szybkość dostawy przesyłek. Strategiczne partnerstwo zawarte z platformą zakupową Shopee umożliwi nam pozyskiwanie nowych klientów, którym wspólnie zagwarantujemy najwyższą jakość usług” – mówi Łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen.

W przyszłości, oprócz współpracy w zakresie usług logistycznych, Shopee i ORLEN Paczka planują również wspólne działania marketingowe i akcje promocyjne.