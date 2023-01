Tylko do 13 stycznia działać będzie polska platforma Shopee.pl. Niespodziewana informacja pojawiła się w czwartek 12 stycznia 2023 r. na platformie e-commerce.

- Wygląda na to, że konkurencja na naszym rynku z Allegro, Amazonem czy z Aliexpress okazała się zbyt ciężka. A może u podstaw decyzji leżały bardziej globalne problemy firmy? Na pewno warto tu zaznaczyć, że Shopee wcześniej opuściło np. Francję, i to zaledwie po kilku miesiącach od wejścia na tamtejszy rynek! Takie nagłe "odwroty" nie są więc niczym nowym dla azjatyckiego giganta, ale zwykłą praktyką biznesową i muszą być wliczone w koszty działalności. Coś zwyczajnie się nie sprawdziło, rachunek zysków i strat się nie zgadzał, więc podjęto taką decyzję. Nas może to zaskakiwać, dla Shopee to codzienność - mówi Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.