Shopee może zmienić układ sił na polskim rynku e-commerce

W Polsce wkrótce zadebiutuje singapurska platforma e-commerce Shopee. Eksperci nie wykluczają strategicznej roli naszego kraju w jego europejskiej ekspansji.

Shopee może zmienić układ sił na polskim rynku e-commerce /fot. Unsplash

Dla większość polskich internautów portal Shopee jest anonimowy. Tymczasem znajduje się ona w pierwszej dziesiątce największych podmiotów e-commerce na świecie, ze 195,4 mln odsłon miesięcznie, co jest wynikiem nieznacznie lepszym od Allegro (193,9 mln odsłon).

Serwis należący do globalnego koncernu Sea Limited wartego ok. 190 mld dolarów i posiadającego w swoim portfolio m.in. światowego producenta i wydawcę gier Garenę, co roku wzrasta w tempie dwucyfrowym.

W Azji Shopee jest obecny w Singapurze, Malezji, Indonezji, na Tajwanie, Filipinach i w Wietnamie. Z początkiem tego roku firma rozpoczęła ekspansję w Ameryce Południowej, zdobywając kolejne „przyczółki" w Brazylii, Kolumbii, Chile i Meksyki.

Pierwsi w Europie

Niebawem do grona innych rynków wschodzących lub rozwijających się, w które inwestuje spółka, dołączy także Polska. Zaskakujące jest to, że będziemy pierwszym rynkiem w Europie.

– Bardzo możliwe, że Polska stanie się dla Shopee hubem logistyczny dla całego kontynentu – mówi Paulina Baumert, Chinese Market Director w firmie Primavera Parfum, która oferuje usługę lokowania polskich marek na azjatyckich rynkach cross-border. - Wszystko zależy nie tylko od tego, ilu potencjalnych sprzedawców uda się pozyskać, ale także jak szybko oraz w jakim stopniu uda się stworzyć tu sieć logistyczną.

Według niej szanse na to są spore, biorąc pod uwagę zapowiadane zniżki i promocje kierowane do kupujących oraz sprzedawców. - Część z nich jest niezadowolona z proponowanych warunków przez obecnych graczy rynkowych, wskazując m.in. na wysoki poziom prowizji – dodaje Baumert.

Promocje w Polsce

Azjatycka marka zdążyła już postraszyć konkurencję, ogłaszając szereg promocji na polskim rynku. Kupującym oferować będzie opcję darmowej dostawy bez minimalnej wartości zamówienia, co może okazać się silnym magnesem na rodzimych klientów, bezpośrednio uderzającą w usługę Allegro Smart.

Wobec sprzedawców Shopee rezygnuje z pobierania prowizji i opłaty abonamentowej przez pół roku i umożliwi im dostęp do wszystkich funkcji zarządzania sprzedażą i narzędzi analitycznych. Otrzymają oni też bony warte 250 zł na kupony zniżkowe dla klientów, jeśli wystawią co najmniej 30 ofert i na co najmniej 5 proc. z tych ofert udzielą 10-proc. rabatu.