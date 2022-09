Shopee obchodzi pierwsze urodziny w Polsce. Kim są użytkownicy platformy?

Autor: oprac. AW

Data: 06-09-2022, 11:39

W 2021 roku Shopee było najpopularniejszą aplikacją sprzedażową na świecie. W Polsce w ciągu roku aplikacja została pobrana ponad 7,5 miliona razy. Na platformie zarejestrowało się ponad 53 tysiące polskich firm.

Sławomir - pierwszy ambasador marki Shopee w Polsce

Rok Shopee

Wywodząca się z Singapuru platforma zakupowa Shopee zadebiutowała na polskim rynku e-commerce prawie rok temu.

Pierwszym sprzedanym na Shopee.pl produktem w historii był chip LED w cenie 9 zł.

- Doświadczenie z globalnych rynków Shopee łączy zawsze z lokalizowaniem swojej oferty: kampanie sprzedażowe, okazje dnia czy inne działania marketingowe, są dopasowane do preferencji i oczekiwań lokalnych konsumentów. Na polskim rynku głośnym echem odbijają się kampanie reklamowe platformy, w których za każdym razem rozbrzmiewają dobrze znane hity muzyczne. Pierwsza reklama telewizyjna Shopee, która wzbudziła gorące emocje, w ciągu zaledwie jednego dnia zanotowała 10 mln odsłon online i stała się viralem z wieloma kreatywnymi adaptacjami - chwali się platforma.

Sławomir: ambasador Shopee

Po roku swojej działalności w Polsce, we wrześniu 2022 r., Shopee wystartowało z największą dotychczasową kampanią sprzedażową, 9.9 Dzień Super Zakupów, której towarzyszy muzyka gwiazdora muzyki rock polo Sławomira, pierwszego ambasadora marki Shopee w Polsce.

Sieć lokalnych sprzedawców

Model biznesowy Shopee zakłada systematyczne budowanie sieci sprzedawców – co istotne, nie tylko z zagranicznych rynków, ale przede wszystkim - firm lokalnych, działających na danym rynku. Misją Shopee jest wspieranie rozwoju gospodarki cyfrowej, między innymi poprzez umożliwianie firmom bezproblemowego, prostego rozpoczęcia sprzedaży internetowej Michał Tykarski, Business Development Director w Shopee



Jak tłumaczy platforma, w tym celu na platformie bezpłatnie dostępne jest Centrum Edukacji Sprzedawcy, zawierające materiały o różnym stopniu zaawansowania – przeznaczonych zarówno dla osób, które nigdy wcześniej nie prowadziły sprzedaży online, jak i bardziej doświadczonych sprzedawców. Na podobnej zasadzie działa uruchomiony niedawno kanał na YouTube – Shopee Masters, gdzie dostępne są materiały eksperckie i webinary dotyczące prowadzenia sprzedaży na platformie, skutecznego promowania i rozwijania swojego biznesu online. Udział we wszystkich webinarach organizowanych przez ekspertów Shopee jest bezpłatny.

Ponadto od samego początku współpracy z platformą każdy sprzedawca dostaje dostęp do Centrum Sprzedawcy Shopee, które pomaga zarządzać wszystkimi operacjami w sklepie – począwszy od wystawiania ofert, przez zarządzanie płatnościami, aż do realizacji przesyłek dzięki Zintegrowanej Logistyce Shopee.

Shopee: 53 tysiące polskich firm

W ciągu minionego roku na platformie zarejestrowało się już ponad 53 tysiące polskich firm, które obecnie mają ponad 15 milionów aktywnych ofert. Najaktywniejsi zauważają szybkie wzrosty sprzedaży: przykładowo, podczas trwającej kampanii 9.9 najlepsi sprzedawcy z kategorii FMCG zanotowali średnio 2-3-krotny wzrost liczby zamówień.

Jeden z lokalnych sprzedawców, współpracujących z Shopee od listopada ubiegłego roku, zarobił ponad 2,1 mln zł dzięki sprzedaży na platformie.

Shopee: kampanie sprzedażowe

Znakiem rozpoznawczym Shopee są „dwucyfrowe” kampanie sprzedażowe, które swój finał mają zawsze w imieniny miesiąca. Użytkownicy platformy już zaznajomili się z ich przebiegiem i wiedzą, kiedy mogą spodziewać się najlepszych ofert. Od

początku kampanii 9.9 najwięcej kupujących było na platformie 22 sierpnia, czyli w dniu startu promocji oraz 23 sierpnia – w dniu, kiedy oferty w Okazjach Dnia można było kupić nawet z 90-procentową zniżką. W samo południe codziennie na platformie startują Shopee Hours – oferty dnia tańsze do 50%, których cenę można obniżyć dodatkowo, wykorzystując kupon od Shopee i kupon od wybranych sprzedawców dnia. To również znajduje odzwierciedlenie w aktywności kupujących – najwięcej zakupów podczas kampanii 9.9 jest bowiem dokonywanych właśnie w okolicach godziny 12, a także wieczorem, między 20 a 22. Pierwszym produktem, który został kupiony po starcie kampanii 9.9 Dzień Super Zakupów był nadmuchiwany basen dla dzieci, a największą popularnością wśród kupujących cieszą się jak dotąd: papier toaletowy, płyny do prania, napoje bezalkoholowe, uchwyty na telefon i mopy do mycia podłogi.

Oprócz comiesięcznych kampanii sprzedażowych, inną powszechnie rozpoznawalną cechą platformy jest oferowanie użytkownikom dodatkowej ochrony zakupów w postaci Gwarancji Shopee, obejmującej wszystkie oferowane produkty. Ma ona na celu zadbać o bezpieczeństwo i spokój użytkowników i polega na czasowym wstrzymaniu płatności dla sprzedawcy, do momentu aż kupujący potwierdzi otrzymanie przesyłki zgodnej z zamówieniem. Dla użytkowników niezwykle ważna jest również możliwość dokonania bezproblemowego zwrotu towaru za darmo – Shopee bierze na siebie koszty zwrotów, niezależnie od powodu ich dokonania.

Kim są użytkownicy Shopee?

Większość użytkowników Shopee to osoby między 18 a 30 rokiem życia. Stale rośnie jednak liczba osób starszych, w wieku powyżej 50 roku życia.

Najbardziej aktywni są kupujący z Warszawy, Krakowa i Wrocławia, ale coraz więcej zamówień spływa również od osób spoza dużych miast.