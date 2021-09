Shopee w Polsce. InPost partnerem

W ostatnich dniach pojawiły się nieoficjalne informacje dotyczące planów wejścia singapurskiej grupy technologicznej Shopee do Polski. InPost będzie partnerem - poinformował prezes InPostu Rafał Brzoska podczas telekonferencji.

Autor: PAP Biznes / portalspozywczy.pl

Data: 08-09-2021, 10:29

Shopee wejdzie do Polski; fot. unsplash.com

"Tak, jeśli ten gracz w Polsce się pojawi, to będziemy na pewno istotnym elementem jego oferty dla klientów końcowych. Skala - trudno nam oceniać, nie my planujemy ekspansję podmiotów zagranicznych w Polsce. Patrząc na doświadczenie, patrząc na rynki, na których ten portal działa, patrząc na ostatnie wejście Shopee do Brazylii i tak naprawdę szybkie zdobywanie tamtejszego rynku, mimo mocnej pozycji lokalnych graczy, wydaje się, że to jest kolejna duża alternatywa dla odbiorców końcowych, co nas bardzo cieszy, gdyż jako partner potencjalnie będziemy beneficjentem takiego wzrostu" - powiedział prezes, pytany o współpracę z Shopee.

Shopee w Polsce

Singapurska grupa technologiczna Sea Shopee rusza na podbój Europy, a jej pierwszym celem będzie Polska - poinformował niedawno Reuters. Dotychczasowy lider rynku, czyli Allegro, może czuć się zagrożony.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Shopee to należącą do Sea Ltd platforma e-commerce, która w bieżącym roku stała się drugą najczęściej pobieraną aplikacją zakupową na smartfony. Do tej pory zdążyła podbić rynek handlu elektronicznego w Azji Południowo-Wschodniej. Teraz przyszedł czas na Europę.