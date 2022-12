– Pracujemy nad zapewnieniem realnie niskiej ceny. Jak to zrobić? Jedną z metod jest obniżanie naszych własnych kosztów, które przekładają się na niższą cenę końcową – mówił Michał Tykarski, Business Development Director, Shopee Poland, podczas debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbyła w ramach XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Michał Tykarski, Business Development Director, Shopee Poland, fot. PTWP

Shopee weszło w rynek bardzo dynamicznie. Pojawiło się rok temu a już dzisiaj nie ma osoby, która nie słyszałaby ich reklamy. Zapytaliśmy o konkurencyjność e-commerce wobec detalistów i siłę kampanii marketingowej oraz co stoi za takim sukcesem?

Shopee: Niska cena i kampanie marketingowe

– Sprzedaż opieramy na silnych kampaniach marketingowych, które mają zachęcić konsumenta do zakupów. Wówczas reklamowane dni sprzedażowe, przekładają się na kilkukrotny zysk ze sprzedaży. W naszej ocenie, konsumenci polubili nasze kampanie sprzedażowe. Ponadto staramy się odpowiadać na potrzeby rynku, np. robiąc koszyk antyinflacyjny. Aktualnie walczymy o konsumentów ceną. Pracujemy nad zapewnieniem realnie niskiej ceny. Jak to zrobić? Jedną z metod jest obniżanie naszych własnych kosztów, które przekładają się na niższą cenę końcową. To co jako Shopee zrobiliśmy, to pójście na przekór jakości związanej z jak najszybszą dostawą. We współpracy z InPostem stworzyliśmy formę economy, która pozwala na tańszy kanał dostawy. Polega na tym, że wysyłka jest tylko dwa razy w tygodniu. W naturalny sposób konsument czeka dłużej. Adopcja tego kanału jest ogromna. Konsumenci wolą zaplanować swoje zakupy. Dzisiejszy rynek idzie w stronę świadomych i przemyślanych zakupów. Prawdą jest, że my jako pośrednik w sprzedaży musimy wywiązać się logistycznie z terminem dostaw. Jeżeli klient kupił coś i oczekuje przesyłki np. w środę, to my mamy obowiązek dostarczyć towar. Uważam, że szybkość dostawy nie jest już najważniejsza. Oczywiście wszystko zależy od potrzeby, ale w dzisiejszym kontekście ekonomicznym, to cena będzie tą decydująco w wyborze miejsca zakupów – mówi Michał Tykarski, Business Development Director, Shopee Poland.

Shopee: Kto jest klientem?

– Jesteśmy marketplacem ogólnym, który nie jest ukierunkowany na żadną konkretną grupę konsumentów. Na pewno wiemy, że jest część klientów, która pierwszy raz zdecydowała się na zakupy internetowe w naszym sklepie. Być może dzięki reklamie lub konkurencyjnej cenie. Chcielibyśmy rozszerzać grupę naszych konsumentów. Obecnie widzimy duży napływ osób powyżej 60 roku życia. Chcemy być marketplacem dla wszystkich – dodaje Michał Tykarski.

Michał Tykarski, Business Development Director, Shopee Poland, był prelegentem debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbyła się 8 listopada 2022 roku w ramach XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

