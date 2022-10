Platforma Shopee rusza z kolejną kampanią sprzedażową - 11.11 Mega Wyprzedaż. To wejście w sezon przedświątecznych promocji. Następuje ona po akcji 10.10 Tarcza Antyinflacyjna, oraz pierwszej E-konferencji Sprzedawców Shopee, podczas której ogłoszono nowe funkcjonalności platformy zaplanowane na nadchodzące tygodnie.

Shopee rozpoczęło kolejną akcję promocyjną, tym razem na 11 listopada/ fot. mat. prasowe

11.11 Mega Wyprzedaż jest największą dotychczas kampanią realizowaną w Polsce przez Shopee, promowaną dodatkowo reklamą telewizyjną, której towarzyszy kolejna świetnie znana melodia - tym razem są to energetyzujące rytmy Kankana.

Nasza poprzednia kampania, 10.10 Tarcza Antyinflacyjna, została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez kupujących, jak i sprzedawców, wśród których 50 najlepszych odnotowało sprzedaż o łącznej wartości ponad 2,2 mln zł tylko w ciągu dwóch dni Wielkiej Dogrywki (od 11 do 12 października). 11.11 Mega Wyprzedaż to jedna z naszych największych kampanii, w której czekają jeszcze lepsze oferty, z wielu różnych kategorii produktowych, a także nagrody. Zbliżając się do szczytu sezonu zakupowego pod koniec roku, kontynuujemy ścisłą współpracę z naszymi sprzedawcami, aby zapewnić kupującym najlepsze ceny, szczególnie w obliczu stale rosnącej inflacji. Jednocześnie, dzięki działaniom marketingowym i reklamowym, pomagamy naszym sprzedawcom dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów, a tym samym zwiększyć ich zasięg i sprzedaż - mówi Ian Ho, Head of Shopee Polska.

11.11 Mega Wyprzedaż jest kontynuacją starań Shopee, aby w okresie stale rosnącej inflacji, pomagać użytkownikom w oszczędzaniu podczas kupowania codziennych produktów. Od 24 października do 11 listopada kupujący na platformie mogą:

● dwa razy dziennie skorzystać ze specjalnego kuponu o wartości 11 zł, a podczas Niesamowitych Niedziel - nawet trzykrotnie,

● skorzystać z darmowej dostawy przy min. wydatku 0 zł na pierwsze trzy zamówienia,

● wziąć udział w poniedziałkowych kumulacjach kuponów i wykorzystać specjalny kupon na Cashback w wysokości nawet 111% w Monetach Shopee,

● zagrać w grę Mega Prezent - w tajemniczym pudełku na użytkowników czekają dodatkowe Monety Shopee, a do 31 października, codziennie między godz. 12 a 13, również kupony. Każdy

z uczestników ma jedną darmową szansę dziennie, natomiast dodatkowe szanse można zyskać za każde złożone zamówienie,

● w ramach wspólnej środowej akcji Shopee i Orlen Paczka, wykorzystać kupon na dodatkowe

15 zł oraz darmową dostawę tym kanałem dla zamówień o wartości powyżej 39 zł.

Prezent powitalny w Shopee

Nowi użytkownicy mogą wybrać dla siebie prezent powitalny, którym jest wybrany produkt z cenie 1 zł lub kupon o wartości 15 zł. Ponadto w konkretne dni w czasie kampanii kupujący mogą liczyć na najlepsze oferty z konkretnych kategorii produktowych - aby nie umknęło to uwadze zainteresowanych użytkowników, do swojej dyspozycji mają oni kalendarz kampanii.

Sprzedawcy najważniejsi dla rozwoju Shopee w Polsce

Dla firm działających na Shopee kampanie sprzedażowe Shopee, takie jak 11.11 Mega Wyprzedaż, są jednym z kluczowych sposobów na zwiększenie widoczności i dotarcie do nowych grup konsumentów.

Obecnie na platformie Shopee zarejestrowanych jest ponad 53 tysiące sprzedających, a zamówienia składane w lokalnych sklepach stanowią 65% wszystkich zamówień na Shopee Polska. Shopee oferuje sprzedającym wsparcie, zarówno logistyczne jak i marketingowe, by mogli rozwijać swoje biznesy online.

E-konferencja Sprzedawców Shopee

W ramach strategii komunikacji ze sprzedawcami w ubiegłym tygodniu odbyła się pierwsza w Polsce E-konferencja Sprzedawców Shopee, którzy uzyskali w ten sposób dostęp do najświeższych informacji dotyczących rozwoju platformy.

Nowe funkcjonalności, z których będą mogli skorzystać już od początku listopada, to:

● Program Cashback w Monetach - Shopee będzie sponsorowało dodatkowe kupony, pozwalające kupującym na zwrot części wartości zamówienia w postaci Monet Shopee, przy zakupie

u sprzedawcy biorącego udział w programie. Kupony cashback łączą się z innymi kuponami danego sprzedawcy, dzięki czemu kupujący mają szansę na większe oszczędności.

● Shopee Strefa Marek - to rozwiązanie specjalnie dla właścicieli marek oraz autoryzowanych dystrybutorów. Od 31 października produkty oferowane w ramach Strefy Marek otrzymają specjalne oznaczenie na stronie profilowej sklepu oraz na wszystkich listach produktowych, a docelowo będzie to ekskluzywna przestrzeń na platformie dla wybranych brandów. Dzięki niej kupujący otrzymują dodatkową gwarancję oryginalności i najwyższej jakości produktu oraz 30 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Z kolei sprzedawcy zyskują nową, prestiżową widoczność na platformie. Strefa Marek to rozwiązanie, które z powodzeniem sprawdza się na innych rynkach Shopee.

● Możliwość płatnego udziału w Okazjach Dnia - w Okazjach Dnia w aplikacji Shopee kupujący szukają najlepszych ofert w atrakcyjnych cenach, a sprzedaż produktów udostępnianych w tej zakładce przynosi sprzedawcom znaczne zyski. Dotychczas sprzedawcy biorący udział w Okazjach Dnia musieli zostać zaproszeni do uczestnictwa przez Shopee. Obecnie Shopee zmienia tę zasadę i daje możliwość zaprezentowania swojej oferty zainteresowanym sprzedawcom, odpłatnie.

