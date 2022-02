Shoper chce rosnąć w tempie szybszym niż rynek

Shoper oczekuje, że 2022 rok przyniesie normalizację na rynku e-commerce po dwóch latach pandemii. Wzrost rynku pozostanie dwucyfrowy - oceniają przedstawiciele spółki. Początek roku jest dla firmy "bardzo dobry".

Autor: PAP

Data: 22-02-2022, 12:15

Dwucyfrowy wzrost rynku e-commerce. Fot. shutterstock

Shoper chce nadal rosnąć

"Spodziewamy się, że rynek e-commerce w Polsce będzie w tym roku rósł w tempie dwucyfrowym. Wartość transakcji, GMV, będzie rosła dla wszystkich uczestników rynku. Nie spodziewamy się spowolnienia" - powiedział podczas konferencji prezes Marcin Kuśmierz.

Shoper chce nadal rosnąć w tempie znacznie szybszym niż rynek. "W 2022 r. chcemy utrzymać wysokie tempo wzrostu GMV na platformie Shoper. Pośredni wpływ będzie miała na to kondycja całej gospodarki, ale jesteśmy też w stanie stymulować nasz rozwój wchodząc w nowe obszary rynku i rozwijając ofertę usług dodatkowych. Chcemy nadal rosnąć w tempie znacznie szybszym niż rynek" - napisał prezes w komentarzu dla PAP Biznes.

Spółka spodziewa się, że 2022 rok będzie dla handlu internetowego okresem normalizacji po dwóch latach pandemii, które były "rewolucją dla e-commerce".

"Rynek będzie wracał do przewidywalności" - ocenił Kuśmierz. Prezes uważa, że wzrost konkurencji pomiędzy platformami e-handlu to dobra wiadomość dla Shopera.

Shoper inwestuje w rozwój usług finansowych

"Na tym rynku robi się gęsto, a to dobra informacja dla nas, bo marketplace (platforma internetowa, która agreguje oferty od wielu sprzedawców, np. Allegro - PAP) pozyskują klientów, a potem oni i tak lądują we własnych sklepach. Jesteśmy beneficjentem konkurencji na rynku" - powiedział szef Shopera.

Według prezesa, problemy z dostępnością produktów, które ciążą właścicielom sklepów, będą stopniowo zanikały, a do istotnej poprawy może dojść w drugiej połowie roku. "Widzimy pierwsze pierwiosnki, że poprawia się dostępność towarów, m.in. elektroniki czy innych produktów wykorzystujących chipy" - wyjaśnił. Spółka pozytywnie ocenia początek tego roku.

"Patrząc na dwa miesiące tego roku musimy być optymistami. Ten rok zaczął się bardzo dobrze" - powiedział prezes.

Shoper podał we wtorek, że według wstępnych danych przychody grupy w czwartym kwartale 2021 r. wzrosły rok do roku o 85 proc., do 26,9 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 59 proc. do 8,1 mln zł. Przychody Shopera były o 9 proc. wyższe od konsensusu PAP, natomiast EBITDA przebiła prognozy o 2,5 proc.

Firma zamierza w tym roku mocniej inwestować w rozwój usług finansowych (dostępnych zarówno dla właścicieli sklepów, jak i konsumentów) oraz usługi logistyczne, rozszerzając listę partnerów. Jednym z celów tych działań jest zwiększenie średnich miesięcznych przychodów na klienta (ARPU).

Shoper rozważa wejście na rynki zagraniczne

Zatrudnienie ma nadal dynamicznie rosnąć. "W poprzednim roku niemal podwoiliśmy zatrudnienie. Zatrudnialiśmy nowych specjalistów praktycznie w każdym obszarze działania firmy. Otworzyliśmy też nowe oddziały w Krośnie i Szczecinie, w tym roku planujemy być obecni w kolejnych miastach. Spodziewany się, że dynamika przyrostu liczby pracowników będzie nadal wysoka. Zainteresowanie ze strony MŚP inwestycjami w ecommerce nie słabnie i chcemy być dobrze przygotowani na dalszy rozwój rynku ecommerce" - napisał Kuśmierz w komentarzu dla PAP Biznes.

Shoper skupia się na rozwoju organicznym, a akwizycje traktuje jako dodatek do tej działalności. "Patrzymy oportunistycznie na rynek, na to, czy coś może pasować do Shopera, dać nam nowe produkty, linie biznesowe lub powiększyć bazę klientów. Zawsze uczestniczymy w rozmowach z jakimiś podmiotami, ale z definicji nie chcemy kupować samych przychodów i EBITDA - to musi wspierać rozwój Shopera" - powiedział Kuśmierz.

Rozważane jest wejście platformy na rynki zagraniczne. "Analizujemy scenariusze jak Shoper może być obecny za granicą. Uważamy, że udowodniliśmy na rynku polskim, że mamy dobry model biznesowy. Jeśli się zdecydujemy to na pewno nie będziemy dostępni tam tylko technicznie, chcemy walczyć o pozycję lidera" - powiedział prezes.

"Taka obecność może zarówno być efektem rozwoju organicznego, jak i akwizycji" - dodał.