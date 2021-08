Shoper prowadzi rozmowy o kolejnych przejęciach

Szacunkowa wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Shoplo wyniosła w 2020 roku 537 mln zł i 364 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku. - Spodziewamy się wzrostu wartości obrotów generowanych na tej platformie do końca roku o dobre kilkadziesiąt procent rok do roku, pokazując dynamikę znacznie szybszą niż pozostała część rynku - powiedział prezes Shopera Marcin Kuśmierz.

Spodziewamy się licznych synergii wynikających z transakcji - powiedział prezes Shopera Marcin Kuśmierz. Fot. mat. pras.

Synergie i wzrost obrotów

Shoper przejął 100 proc. udziałów w spółce Shoplo, właściciela platformy e-commerce, za 17,49 mln zł. Shoper przejął klientów, umowy i partnerstwa biznesowe oraz zyskał prawa do marki Shoplo i jej domen internetowych. Nie przejął natomiast technologii oraz pracowników.

Prezes Shopera powiedział, że spodziewa się licznych synergii dzięki przejęciu Shoplo.

- Spodziewamy się licznych synergii wynikających z transakcji, ponieważ Shoper i Shoplo adresowały swoimi rozwiązaniami ten sam fragment rynku i prowadziły względem siebie działalność konkurencyjną. Jednym ruchem otrzymujemy dostęp do tysięcy dojrzałych biznesowo klientów - powiedział Kuśmierz.

- Już w trakcie analizy Shoplo zauważyliśmy ogromny potencjał do sprzedaży produktów dzięki niskiej penetracji usług dodatkowych wśród klientów Shoplo. Mając więcej źródeł dotarcia do klientów, mamy również szansę zmniejszyć koszt pozyskania pojedynczego klienta w całym Shoperze – dodał.

Shoper na razie nie zmienia prognozy na 2021 roku zakładającej osiągnięcie 77 mln zł przychodów pomimo finalizacji przejęcia spółki Shoplo. Prezes Shopera Marcin Kuśmierz ocenia, że jest na to jeszcze za wcześnie.

- Nasza prognoza przychodów na 2021 rok zakłada 77 mln zł, ale nie uwzględniała ona akwizycji Shoplo. Na razie jednak ta prognoza jest jedyną oficjalną. Jeśli zdecydujemy się na jej korektę i zwiększenie, to będziemy informować o tym rynek, ale dzisiaj jest na to jeszcze trochę za wcześnie - powiedział Kuśmierz podczas wtorkowej telekonferencji prasowej.

- Shoplo to firma o zbliżonym modelu biznesowym do naszego, kierująca ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki inwestycji znacząco zwiększamy udział w rynku sklepów internetowych i powiększamy grono klientów o blisko 5 tysięcy firm prowadzących handel internetowy – powiedział prezes Kuśmierz.

Nowe przejęcia na horyzoncie

Przejęcie Shoplo to element realizacji strategii Shoper w obszarze fuzji i przejęć, mające na celu umocnienie pozycji rynkowego lidera w segmencie sklepów internetowych w modelu Software as a Service (SaaS). Do 2026 roku Shoper planuje obsługiwać ponad 50 tys. sklepów internetowych.

Shoper prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji z kilkunastoma podmiotami w Polsce i za granicą, ale prezes spółki Marcin Kuśmierz zaznacza, że spółka koncentruje się na rozwoju organicznym i do przejęć podchodzi w sposób wybredny.

- Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami. Rozmowy są na bardzo różnym etapie. Dzisiaj jest za wcześnie, żeby powiedzieć czym i kiedy się one zakończą, bo jesteśmy niezwykle wybredni jeśli chodzi o akwizycje. M&A to nie jest nasza główna strategia, koncentrujemy się na rozwoju organicznym i pozyskiwaniu nowych klientów z rynku - powiedział Kuśmierz.



- Wśród podmiotów, z którymi rozmawiamy, są też podmioty zagraniczne, patrzymy zwłaszcza na region, w którym już funkcjonujemy - dodał.



Prezes zaznacza, że interesują go akwizycje podmiotów o tym samym lub zbliżonym modelu biznesowym jak Shoper, a także pod kątem pozyskania technologii lub produktów, które mogą uzupełnić portfolio spółki.



- Jeśli zdecydujemy się na kolejne akwizycje czy to na polskim rynku, czy na rynkach międzynarodowych, to mogą się one wydarzyć w tych trzech poziomach - powiedział Kuśmierz.

Akwizycja po okazyjnej cenie

Szacunkowe przychody Shoplo w roku 2020 wyniosły 6,7 mln zł, a w pierwszym półroczu 2021 roku było to 4 mln zł przychodów.

- Wzrost przychodów Shoplo w skali całego roku będzie kilkudziesięcioprocentowy - ocenia Kuśmierz.

Kuśmierz ocenia, że cena transakcji była bardzo okazyjna. - Przy tej wartości transakcji cena za jednego merchanta to tylko 3.700 zł, co pozwoli na bardzo szybki zwrot z inwestycji. Będziemy pracowali z klientami, żeby wyposażyć ich w szereg dodatkowych usług, jak płatności internetowe, logistyka czy reklama internetowa. Spodziewamy się więc, że przychód na klienta Shoplo będzie rósł bardzo dynamicznie - powiedział.

Shoper sfinansował transakcję przejęcia Shoplo ze środków własnych.

Shoplo to trzeci pod względem popularności dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw działający na polskim rynku. Na platformie Shoplo działa około 4.700 sklepów, a szczególnie silnie reprezentowane kategorie to ubrania, dzieci i hobby.

Shoper dostarcza oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje rozwiązania wspierające użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych udostępnia m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności.

Z podawanych przez Shoper danych międzynarodowej firmy doradczej wynika, że udział Shopera w polskim rynku SaaS w 2020 roku wyniósł 45 proc., a Shoplo 9 proc.