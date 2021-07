Shoper prowadzi rozmowy o potencjalnych akwizycjach

Shoper prowadzi negocjacje z kilkunastoma podmiotami na temat potencjalnych przejęć w Polsce i w regionie - poinformował prezes spółki Marcin Kuśmierz.

Autor: PAP Biznes

Data: 15-07-2021, 17:56

Marcin Kuśnierz, prezes Shoper. Fot. mat. pras.

"Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami na temat potencjalnych akwizycji w Polsce, jak i w regionie. Negocjacje są na różnych etapach. Podstawą naszego rozwoju jest rozwój organiczny, a akwizycje mogą przyspieszyć nasz rozwój w wybranych obszarach produktowych lub technologicznych. Podchodzimy do potencjalnych akwizycji bardzo selektywnie – mają przynosić realną wartość i synergie. W bieżącym roku zainwestowaliśmy w platformę do sprzedaży wielokanałowej omnichannel" - powiedział prezes.

Shoper zwiększa przychody



Shoper dostarcza oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje rozwiązania wspierające użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych udostępnia m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności.



Z danych spółki wynika, że posiada ona około 45-proc. udział w rynku, pod kątem liczby obsługiwanych klientów, a wliczając sklepy sprzedawane na zasadzie private label, udział ten wzrasta do około 57 proc.



Shoper w ubiegły piątek zadebiutował na GPW. Wartość oferty publicznej Shopera wyniosła 363 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 47 zł. W czwartek o godz. 11.57 kurs akcji rośnie o 1,8 proc. i wynosi 61,7 zł.



Kuśmierz poinformował, że spółka nie ma polityki dywidendowej. Zarząd przede wszystkim stawia na dalszy rozwój, ale nie wyklucza dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.



"Shoper nie ma określonej polityki dywidendowej. Chcemy przede wszystkim inwestować w rozwój. Historycznie spółka w ostatnich latach wypłacała dywidendę, ale dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami uzależnione będzie od realizacji planów inwestycyjnych, które są priorytetowe. Chcemy utrzymać dynamikę wzrostu na poziomie kilkudziesięciu procent" - zapowiedział.



W pierwszym kwartale 2021 roku Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 71 proc. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł w tym czasie o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł.



W ocenie prezesa rynek e-commerce w Polsce ma przed sobą optymistyczne perspektywy, a jego dynamika może przebić prognozy.

Dynamiczny rozwój e-commerce



"Rynek e-commerce ma przed sobą w naszym kraju wiele lat dynamicznego rozwoju. Gospodarka polska jest na niskim poziomie cyfryzacji na tle innych krajów Unii Europejskich, czy Ameryki Północnej. Pandemia z pewnością korzystnie wpływa na rozwój e-commerce w Polsce, ale nie jest motorem jej rozwoju. Gdy patrzymy na przychody z usług abonamentowych naszych klientów, to widzimy, że rozwijają się w stałym wysokim tempie od wielu lat - zarówno przed pandemią, jak i trakcie" - powiedział.



"W 2020 roku udział e-commerce w handlu detalicznym skoczył z 11 proc. do 14 proc. w całości sprzedaży detalicznej. Według prognoz PwC średniorocznie rynek ma rosnąć w ciągu najbliższych 5 lat o 12 proc. Dla tradycyjnej sprzedaży, ta dynamika ma wynieść 3,7 proc. Moim zdaniem jest szansa, że dynamika rynku e-commerce w Polsce do 2026 roku będzie wyższa, bo mamy stabilną bazę do rozwoju" - dodał.



Według raportu PwC, za 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość 162 mld zł, co oznacza przyrost o średnio 12 proc. rocznie.



Zdaniem Kuśmierza pandemia tylko przyspieszyła wzrostu internetowego handlu w Polsce.



"Obserwujemy wzmożone zainteresowanie przedsiębiorców e-commerce, co jest efektem cyfryzacji gospodarki i rosnącej popularności handlu w internecie. Od kilkunastu miesięcy ma też miejsce nadzwyczajna lekcja dla biznesu – pandemia sprawiła, że e-commerce stał się jeszcze ważniejszym kanałem dla przedsiębiorców. Dzięki niemu część z nich wzmocniła swój biznes, część wręcz przetrwała dzięki handlowi elektronicznemu. E-commerce sprawia, że pozyskiwanie klientów jest łatwiejsze i szybsze. Widzimy również wzmożone zainteresowanie przedsiębiorców, którzy korzystają z oprogramowania open source do prowadzenia sklepów internetowych - widzą coraz więcej korzyści płynących z wykorzystania SaaS. Obserwujemy duży napływ klientów, a klienci, którzy są już w naszej bazie, są dużo bardziej otwarci, aby dokupować kolejne usługi, żeby zwiększać swój potencjał" - zauważył.