Shoper przejął spółkę Shoplo za 17,49 mln zł

Shoper przejął 100 proc. udziałów w spółce Shoplo, właściciela platformy e-commerce, za 17,49 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 17-08-2021, 08:29

Marcin Kuśnierz, prezes Shoper. Fot. mat. pras.

Shoper przejął Shoplo

Shoper przejął klientów, umowy i partnerstwa biznesowe oraz zyskał prawa do marki Shoplo i jej domen internetowych. Shoper nie przejął technologii oraz pracowników.



"Dzięki tej inwestycji znacząco zwiększamy udział w rynku sklepów internetowych i powiększamy grono klientów o blisko 5 tysięcy firm prowadzących handel internetowy" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Shoper Marcin Kuśmierz.

Shoper to platforma do prowadzenia sklepu internetowego w Polsce w modelu SaaS (Software-as-a-service). Dostarcza narzędzia do profesjonalnej sprzedaży przez internet: m.in. nowoczesne i bezpieczne płatności, zintegrowane przesyłki i obsługę magazynów. Firma współpracuje blisko z Allegro, Facebookiem i Google, prowadząc dla sklepów obsługę kampanii produktowych.

Shoplo: Przychody i liczba sklepów

Shoplo to trzeci pod względem popularności dostawca sklepów internetowych w modelu SaaS dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw działający na polskim rynku. Na platformie Shoplo działa około 4.700 sklepów, a szczególnie silnie reprezentowane kategorie to ubrania, dzieci i hobby.

Szacunkowe przychody Shoplo w roku 2020 wyniosły 6,7 mln zł, a w pierwszym półroczu 2021 roku 4 mln zł, natomiast szacunkowa wartość sprzedanych produktów (GMV) wyniosła odpowiednio 537 mln zł i 364 mln zł.



"Spodziewamy się licznych synergii wynikających z tej transakcji, ponieważ Shoper i Shoplo adresowały swoimi rozwiązaniami ten sam fragment rynku i prowadziły względem siebie działalność konkurencyjną" - powiedział Kuśmierz.

