Shoper miał w IV kw. 2022 r. 6,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku o 19 proc.. EBITDA raportowana wyniosła 11,4 mln zł (wzrost o 36 proc.), a skorygowana 12,8 mln zł (wzrost 24 proc.) - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Analitycy liczyli na 6,3 mln zł zysku netto i 10,8 mln zł EBITDA.

Shoper: 123,3 mln zł przychodów w 2022 roku. / fot. shutterstock

Shoper: 123,3 mln zł przychodów w 2022 roku

Szacunkowe przychody Shopera, który dostarcza sprzedawcom działającym w branży e-commerce gotowe oprogramowanie dla sklepu internetowego, w czwartym kwartale 2022 roku wyniosły 36,8 mln zł, o 37 proc. więcej rok do roku. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 38 mln zł.



W całym 2022 roku Shoper miał 123,3 mln zł przychodów (wzrost o 54 proc.), 38,6 mln zł skorygowanej EBITDA (wzrost 24 proc.), raportowanej EBITDA 34,8 mln zł (wzrost o 30 proc.). Skorygowany zysk netto w 2022 roku wyniósł 21,6 mln zł, o 6 proc. więcej rdr, a raportowany zysk netto spadł o 29 proc., do 17,9 mln zł.



Zarząd Shopera zwraca uwagę na jednorazowe zdarzenia gospodarcze występujące w latach 2021 i 2022, które mogą wpływać na porównywalność rentowności na poziomie EBITDA, zysku brutto oraz zysku netto. W szczególności chodzi o jednorazowy wpływ na wyniki finansowe Shopera sprzedaży udziałów w spółce Insales w 2021 roku, co podwyższyło zysk brutto i zysk netto w tym okresie o kwotę odpowiednio 10,2 mln zł i 8,2 mln zł. W roku 2022 wynik EBITDA, zysk brutto oraz zysk netto został obciążony miedzy innymi kosztami programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników i współpracowników, które nie mają i nie będą miały dla spółki wymiaru gotówkowego.



Wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu "private label", (GMV Sklepy) wyniosła w roku 2022 7,4 mld zł, wobec 5,8 mld zł w roku 2021 (wzrost o 29 proc.). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu "private label", (GMV Omnichannel) wyniosła w roku 2022 8,2 mld zł wobec 6,4 mld zł w roku 2021 (wzrost o 28 proc.).



W samym czwartym kwartale wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu "private label", (GMV Sklepy) wyniosła 2,2 mld zł, wobec 1,9 mld zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 14 proc.). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu "private label", (GMV Omnichannel) wyniosła w czwartym kwartale roku 2022 2,4 mld zł, wobec 2,0 mld zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 16 proc.).



Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Publikacja raportu Shopera za 2022 rok planowana jest na 4 kwietnia.

