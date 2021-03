Shoper złożył 5 marca prospekt do KNF i rozważa debiut na giełdzie

Mamy za sobą dynamiczny wzrost i jeszcze ambitniejsze plany na przyszłość. Skupiamy się na rozwoju biznesu, ale też rozważamy różne scenariusze rynkowe, w tym giełdowy debiut. Dlatego złożyliśmy prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego" – poinformował cytowany w komunikacie prezes Shoper Marcin Kuśmierz.

"Branża e-commerce od kilku lat jest w dynamicznym ruchu wzrostowym, który dodatkowo przyspieszył w 2020 roku. Wzrost powinien być kontynuowany w kolejnych latach, a patrząc na kraje Europy Zachodniej, na rynku jest jeszcze dużo miejsca dla nowych biznesów, rozszerzających lub tworzących swoją ofertę sprzedaży internetowej. Mamy ambicje jeszcze bardziej umocnić nasz status platformy pierwszego wyboru i pozycję wiodącego partnera dla tych podmiotów" – dodał.

W 2020 roku przychody spółki wzrosły o 69 proc. r/r do 47 mln zł, a EBITDA o 104 proc. r/r. do 22 mln zł. W ubiegłym roku na platformie Shoper klienci wygenerowali obrót GMV w wysokości 4 mld zł, co oznacza wzrost o 87 proc. r/r.

W 2020 r. z usług Shoper korzystało ponad 20 tys. użytkowników, w tym 15,8 tys. klientów Shoper i ponad 4 tys. sklepów sprzedawanych przez partnerów na zasadzie private label.