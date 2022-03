Sieć abc na kołach rekrutuje agentów. Ile mogą zarobić?

Sieć handlowa abc na kołach poszukuje nowych agentów. Podstawą współpracy jest umowa agencyjna z gwarantowanym wynagrodzeniem.

Autor: oprac. OW

Data: 29-03-2022, 13:25

Sieć abc na kołach rekrutuje agentów, fot. materiały prasowe

abc na kołach działa w 8 województwach

Należąca do Grupy Eurocash sieć abc na kołach wchodzi do kolejnego województwa i powiększa bazę mobilnych sklepów do 130. Ma też plany dalszego rozwoju. W związku z tym ruszyła kampania rekrutacyjna, a sieć wzmocniła ofertę „na start” dla nowych agentów. Teraz podejmując współpracę z abc na kołach, można dostać 6 tys. zł netto na start.

– Sieć abc na kołach powstała w 2015 r., kiedy niemal 5 mln Polaków zamieszkujących wsie i małe miejscowości nie miało w pobliżu żadnego sklepu stacjonarnego. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich potrzebom, wysyłając do nich mobilny, w pełni zatowarowany sklep z ofertą kilkuset produktów i zapleczem w postaci hurtowni Eurocash Cash&Carry. Dziś działamy w ośmiu województwach. Mamy dobrze rozbudowany system wspierania agentów, którzy nie muszą dokładać do biznesu – mówi Błażej Białczyk, Dyrektor Generalny abc na kołach.

Sposób na (mobilny) biznes

Aktualnie doświadczony agent abc na kołach może zarobić 6500 zł miesięcznie. Podstawą współpracy jest umowa agencyjna z gwarantowanym wynagrodzeniem w wysokości 4000 zł i atrakcyjnym systemem prowizyjnym. Dodatkowo od niedawna, abc na kołach oferuje nowym agentom bonus za rozpoczęcie współpracy w wysokości 6 tys. zł.

Przed rozpoczęciem pracy każdy z przedsiębiorców otrzymuje w pełni wyposażony i ubezpieczony samochód, a także laptop i telefon, dzięki czemu jest odpowiednio przygotowany do pracy w terenie. Agentom przysługuje też dofinansowanie do paliwa. Sieć oferuje szkolenia wstępne oraz wsparcie ekspertów z dziedzin handlu, marketingu i księgowości na każdym etapie współpracy.

– Wiemy, że potrzeby są różne w zależności od regionu, miejscowości, konsumenta. Dlatego stawiamy na elastyczność. Nasi agenci mogą uzupełnić ofertę o produkty lokalne, sezonowe, a także przyjmować zamówienia na dowolny towar z oferty Eurocash Cash&Carry. W części samochodów sieci można już płacić kartą, a wkrótce będzie w nich też dostępna usługa cashback. Do końca roku wszystkie auta zostaną wyposażone w terminalne płatnicze – tłumaczy Błażej Białczyk.