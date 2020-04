Sieć „abc na kołach” wprowadza możliwość zamówienia "sklepu" na telefon

Klient zainteresowany zrobieniem zakupów dzwoni na specjalną infolinię (+48 502 004 320) lub pisze maila na adres: kontakt@abcnakolach.pl i dowiaduje się, czy w jego okolicy działają mobilne sklepy „abc na kołach”. Jeśli tak, infolinia kontaktuje go z jednym ze 100 agentów sieci, który po poznaniu potrzeb i lokalizacji klienta oraz po ocenie własnych możliwości czasowych przyjeżdża auto-sklepem pod dom klienta. Sklepy „abc na kołach” mają swoich stałych klientów, dla których agenci tworzą harmonogramy i trasy przejazdów. Dlatego ich zmiana wymaga każdorazowo decyzji agenta. W przeciwieństwie do handlu on-line klient nie musi od razu deklarować zakupu określonych towarów. Ostateczną decyzję może podjąć już podczas zakupów w sklepie na kołach.

Usługa oferowana od 20 marca br. obejmuje mieszkańców małych miejscowości i wsi 7 województw, w których sieć działa: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

– Zainteresowanie usługą rośnie z dnia na dzień. Agenci pozyskują klientów, którzy ze względu na konieczność izolacji nie chcą albo nie mogą wychodzić z domu. Cały proces sprzedaży odbywa się z zachowaniem wymagań wynikających ze stanu epidemii. Stale zapewniamy dostęp do codziennych zakupów mieszkańcom mniejszych miejscowości i wsi, gdzie brakuje sklepów stacjonarnych. W ten sposób podnosimy ich jakość życia i walczymy z wykluczeniem. W okresie epidemii pojawiły się jednak osoby, dla których nasze auto-sklepy są jedyną możliwością na zrobienie normalnych zakupów. Infolinia pomaga w znalezieniu rozwiązania dla jak największej liczby takich osób – mówi Arnaldo Guerreiro, członek zarządu Grupy Eurocash.

O skali zapotrzebowania na tego rodzaju usługę może świadczyć rekordowa wartość koszyka zakupowego, która przekroczyła 600 zł. Największym zainteresowaniem cieszą się produkty nabiałowe, takie jak mleko czy jajka, a także produkty świeże, w tym warzywa i owoce, wędliny, pieczywo, a ponadto napoje, asortyment suchy i słodycze. Na listę zakupów często trafiają również produkty convenience, w tym dania gotowe do spożycia.

„abc na kołach” jest siecią handlu detalicznego na kołach w Polsce. Sprzedaż jest prowadzona ze specjalnie zaprojektowanych do tego celu samochodów. Każdy z nich posiada specjalistyczne wyposażenie, w tym odpowiednio przygotowane lady chłodnicze i mroźnię. Mobilne sklepy zaopatrują się w hurtowniach Eurocash Cash&Carry i mają dostęp do całej oferty liczącej ok. 5 tys. produktów. Ponadto przedsiębiorcy mogą również korzystać z oferty dostawców regionalnych, zamawiając u nich np. pieczywo, wędliny czy ciasta. W samym aucie „abc na kołach” dostępnych jest średnio ok. 500-600 produktów.