Sieć Aldi otwiera trzeci sklep w Szczecinie

Autor: AK

Data: 16-08-2022, 10:38

W środę 17 sierpnia o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzy nowy sklep Aldi w Szczecinie, który zlokalizowany będzie przy ul. Sobola 1. Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające do 50%, w dniu otwarcia pojawi się też foodtruck z poczęstunkiem. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Sieć Aldi otwiera swój trzeci sklep w Szczecienie/ fot. mat. prasowe

Klienci, którzy odwiedzą nowy sklep w Szczecinie będą mieli okazję skorzystać z promocji na wszystkie produkty marek własnych Aldi. Z kolei po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 przed sklepem na odwiedzających czekać będzie bezpłatny poczęstunek z foodtrucka, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać „coś” na wynos.

- Cieszymy się, że w Szczecinie otwieramy już trzeci sklep Aldi. Jest to dla nas ogromna radość, ponieważ mieszkańcy Szczecina będą mogli udać się na zakupy do Aldi w kolejnej części miasta – mówi Dariusz Kujaczyński, Kierownik Sprzedaży Aldi w Polsce. - Nasi klienci wiedzą, że w Aldi znajdą bardzo dobre - międzynarodowe i lokalne - produkty wysokiej jakości, ponieważ Aldi ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, w myśl hasła "Raz Aldi, zawsze Aldi". Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w Szczecinie znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że Aldi to pewność udanych zakupów – dodaje Kujaczyński.

O sklepie Aldi w Szczecinie przy ul. Sobola 1

Sklep w Szczecinie przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Łączna powierzchnia nowego Aldi wynosi ok. 1500 m2.

Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów.Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00, a w pozostałe niedziele od 10:00 do 17:30. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.