Sieć Bricomarché zapłaciła ponad 10 mln złotych podatku dochodowego w Polsce

Fundacja JiM zaprasza wszystkie sieci handlowe do wprowadzenia "cichych godzin"

Grupa Muszkieterów kontynuuje intensywny rozwój sieci Bricomarché w naszym kraju. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 roku sieć otworzyła 7 nowych sklepów, a w 14 lokalizacjach zamontowała Bricomaty, czyli specjalne boksy, w których klienci mogą odebrać wcześniej zamówione towary. Sklepy sieci Bricomarché regularnie odprowadzają podatek dochodowy do lokalnych urzędów. W pierwszej połowie 2020 roku właściciele supermarketów Bricomarché z całej Polski zapłacili łącznie 10 452 813 zł podatku dochodowego do urzędów skarbowych.

– Grupa Muszkieterów bardzo docenia relacje z lokalnymi społecznościami, dlatego zależy nam na wspieraniu najbliższych sąsiadów. Oprócz tworzenia stanowisk pracy, organizowania akcji charytatywnych oraz współpracy z okolicznymi przedsiębiorcami i dostawcami, właściciele sklepów Bricomarché regularnie zasilają lokalne budżety wpływami z podatków – podkreśla dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna sieci Bricomarché w Polsce.

W ramach ekspansji Bricomarché Muszkieterowie rozwijają także ofertę skierowaną do przedsiębiorców z całego kraju. Grupa proponuje im otworzenie sklepu pod szyldem marki jako franczyzobiorca lub partner. Druga ścieżka umożliwia dołączenie do Bricomarché właścicielom, którzy prowadzą już sklepy o powierzchni minimum 500 m2 z artykułami do domu i ogrodu w dowolnym mieście w Polsce.