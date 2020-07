Sieć Dino zwiększyła liczbę otwarć i powierzchnię sklepów w pierwszym półroczu 2020 r.

Spółka poinformowała, że powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła w pierwszym półroczu 2020 roku 505,1 tys. mkw. wobec 407,7 tys. mkw. rok temu.

Markety Dino w całej Polsce są czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach od 06:00 do 23:00. Pojedyncze sklepy są otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów.

Dino to ogólnopolska sieć średniej wielkości supermarketów spożywczych.

Sklepy Dino oferują klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (tzw. SKU). Są to w większości produkty świeże oraz produkty pod znanymi markami – w tym pełna oferta artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych oraz drobnych produktów gospodarstwa domowego. Każdy sklep Dino posiada stoisko mięsne z obsługą, a wysokiej jakości mięsa i wędliny dostarczane są przez zakład mięsny Agro-Rydzyna.

Sieć logistyczna Grupy Dino oparta jest na pięciu centrach dystrybucyjnych w: Krotoszynie, Jastrowiu, Wolborzu, Rzeszotarach i Łobzie. Jej zasięg geograficzny umożliwia dostawy świeżych produktów do wszystkich sklepów sieci Dino w całym kraju we wszystkie dni w tygodniu.

Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Dino zatrudniała 23,6 tys. osób.