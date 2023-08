Data planowanego otwarcia dwóch nowych sklepów sieci dm to 31 sierpnia. W Ropczycach sklep będzie znajdował się przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9, natomiast w Legnicy przy ul. Roberta Schumana 17.

Nowe sklepy drogerii dm w Ropczycach i Legnicy; fot. PAP Foto/Richard B. Levine

Z okazji otwarcia na klientów czekać będzie powitalny 15% rabat na całe zakupy, zestaw mini produktów w prezencie, darmowy żel pod prysznic marki własnej Balea i szereg atrakcji, jak obecność wizażystki, animatorów czy drobny poczęstunek.

Sieć dm jest obecna w Polsce od ponad roku

- Pierwszy sklep w Ropczycach jest jednocześnie naszym debiutem na Podkarpaciu. Jak zawsze towarzyszą temu duże emocje, bo zapraszamy nowych klientów do świata marek dm i spotykamy się z nimi osobiście, pokazując, jak przyjemne mogą być zakupy u nas. Zachęcamy mieszkańców Ropczyc i Legnicy by już w najbliższy czwartek osobiście sprawdzili, które z naszych produktów lubią najbardziej i przekonali się, dlaczego warto przychodzić właśnie do nas na zakupy - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

- Otwieramy dwa kolejne sklepy jednego dnia, zwiększając tym samym liczbę drogerii dm do 17 w Polsce. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi, by być jeszcze bliżej naszych klientów. A już dziś tych, którzy czekają na otwarcie sklepów dm w swoich miejscowościach, zapraszamy do zakupów online na www.dm.pl - mówi Marek Mączka, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

Jakie produkty można kupić w drogerii dm?

W asortymencie dm znajdują się produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. W dziale dziecięcym sklepu dm rodzice znajdą wszystko dla niemowląt i dzieci. Klienci kupią tu także żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością cieszą się wysokiej jakości produkty marek własnych, a ich asortyment jest tak różnorodny jak natura, z której pochodzą składniki aktywne wielu artykułów drogeryjnych. Wśród nich wymienić należy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde czy popularną markę Balea.

W sklepie znajdują się również fotokioski z usługą natychmiastowego wydruku zdjęć i naklejek. Rodzice na miejscu znajdą przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych dm przygotował bujanego konika oraz małe wózki zakupowe.

Mieszkańcy całej Polski mogą kupować w sklepie online www.dm.pl oraz za pomocą aplikacji “Mój dm”

Podczas składania zamówień online klienci mają możliwość wybrania najbardziej komfortowej i wygodnej dla siebie opcji realizacji zamówienia: dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych do domu, dowolnego punktu odbioru DPD Pickup, urządzenia Paczkomat® InPost, albo odbioru ekspresowego w swojej drogerii stacjonarnej już po 3 godzinach od złożenia zamówienia.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Ropczycach wynosi 402 m2, zaś w Legnicy 485 m2. W obu miastach drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklepy wyposażone są w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czekają komfortowe parkingi. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników w każdej nowej lokalizacji.

