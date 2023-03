Stuart, platforma logistyczna oferująca szybkie dostawy oraz Organic Farma Zdrowia, pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych eko-delikatesów, nawiązały strategiczną współpracę w zakresie obsługi dostaw.

Stuart zapewnia flotę pojazdów oraz niezależnych, geolokalizowanych kurierów, którzy w krótkim czasie dostarczają zamówienia pod drzwi. Jak przekonują właściciele sieci Organic, taki outsourcing i pełnowymiarowa współpraca z platformą logistyczną są opłacalne, ponieważ eliminują potrzebę zatrudniania własnych dostawców oraz zakupu i eksploatacji pojazdów do realizowania dostaw. Elastyczne podejście Stuart gwarantuje dostępność kurierów nawet w okresach wzmożonego zapotrzebowania na dostawy, takich jak dni przedświąteczne.

Zakupy z Organic Market prosto do domu

– Dzięki stałemu dostępowi do rozbudowanej floty kurierów Stuart nie musimy się martwić o proces dostaw. Ta współpraca pozwala nam nie tylko zagwarantować klientom usługę szybkiego dowozu na najwyższym poziomie, ale też znacząco ograniczyć dotychczasowe koszty związane z logistyką. To istotne nie tylko dla nas, ale też dla klientów, którym możemy zagwarantować konkurencyjne warunki pomimo wysokiego poziomu inflacji – wskazuje Kamil Linoż, E-commerce manager w OrganicMarket.pl

– Stuart daje dostęp do zróżnicowanej floty pojazdów od rowerów i e-jednośladów po auta dostawcze, dzięki czemu zawsze możliwe jest dostosowanie środka transportu do potrzeb klienta. Co więcej, rosnąca część tej floty to pojazdy nisko- bądź bezemisyjne, co pozwala nam znacznie ograniczać ślad węglowy związany z działalnością logistyczną – przypomina Agnieszka Majewska, General Manager w Stuart.

O Organic Farma Zdrowia

Organic Farma Zdrowia liczy obecnie 21 sklepów stacjonarnych, zlokalizowanych w największych polskich miastach, między innymi w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Łodzi. Sieć daje również możliwość zamówienia zakupów online przez stronę organicmarket.pl także mieszkańcom miejscowości, w których nie ma placówek stacjonarnych. Zdecydowana większość oferowanych przez Organic Market produktów to certyfikowana żywność ekologiczna.

