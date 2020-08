Sieć franczyzowa Odido liczy 2660 placówek

Sieć franczyzowa ODIDO opiera się na modelu miękkiej franczyzy. Jest to koncept skierowany do właścicieli sklepów, którzy cenią sobie niezależność biznesową, ale jednocześnie poszukują partnera, który będzie ich wspierał w codziennym prowadzeniu biznesu. Na przestrzeni lat ODIDO budowało swoją pozycję, teraz sklepy pod pomarańczowo-zielonym szyldem można znaleźć na terenie całej Polski, zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach.

Przez ostatnie dziesięciolecie, w którym działa ODIDO, rynek handlu detalicznego uległ ogromnej metamorfozie. – Obserwujemy postępujący spadek liczby sklepów na rynku, przy czym najszybciej znikają te najmniejsze, prowadzone przez niezależnych właścicieli. Sklepy niezależne mają duże problemy, żeby konkurować z coraz liczniejszymi sieciami sklepów spożywczych, dyskontami oraz sieciami mniejszych supermarketów, otwieranych w małych i średnich miejscowościach. Siła zakupowa sklepu niezależnego jest dużo mniejsza i nie jest on w stanie zaoferować ceny ani doświadczenia zakupowego na poziomie sklepu sieciowego. Dodatkowo w sklepach niezależnych często mamy do czynienia z problemem sukcesji, młodsze pokolenie nie chce przejmować biznesu rodzinnego – komentuje sytuację w sektorze handlu tradycyjnego Marta Plakwicz, menedżer działu TGM i polityka cenowa w MAKRO.

- ODIDO nieustannie ewoluuje, by dopasować się do konkurencyjnego rynku. MAKRO, operator sieci, zapewnia swoim partnerom dostęp do bardzo szerokiego asortymentu produktów spożywczych i przemysłowych, zarówno w swoich halach, jak i w usłudze dostaw. Właściciele sklepów pod szyldem ODIDO korzystają przy tym z preferencyjnych cen zakupu i promocji dedykowanych tylko im - informuje Magdalena Figurna, Menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej MAKRO Cash & Carry Polska.

- MAKRO wspiera właścicieli sklepów ODIDO również poprzez cykl edukacyjnych spotkań „Super Sklep”. Z myślą o tej grupie klientów sieć hurtowni prowadzi różnego rodzaju szkolenia poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom dla sektora handlu tradycyjnego. Odbywają się wówczas prezentacje ekspertów z różnych dziedzin, m.in. na temat trendów rynkowych w polskim handlu. Edukacyjne spotkania stanowią okazję do poszerzenia kompetencji biznesowych oraz integrowania sektora handlu tradycyjnego - dodaje.

- Przed ODIDO stoi wiele nowych wyzwań. Z pewnością naturalnym kierunkiem jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań digitalowych, które staną się codziennością współczesnych sklepów. Już dziś MAKRO poszukuje rozwiązań, które w najbliższej przyszłości będzie mogło zaproponować właścicielom sklepów - podsumowuje Magdalena Figurna.

