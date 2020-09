Sieć handlowa ABC zmienia identyfikację wizualną oraz wnętrza sklepów

Sieć handlowa ABC rozpoczyna rebranding - sklepy zyskają zarówno nowy kolor – od tej pory będą żółto-zielone, a także nowy logotyp i szyldy sklepowe, które dodatkowo pozwolą niezależnym przedsiębiorcom spersonalizować swoją placówkę. Nowa identyfikacja wizualna sklepów będzie wprowadzana stopniowo od listopada zarówno w nowo otwieranych sklepach, jak i tych już działających. Sieć podkreśla, że decyzja o skorzystaniu z wprowadzonych rozwiązań będzie należeć do samego właściciela sklepu.

– Sklepy partnerskie ABC rozwijamy od 1999 roku w ramach naszej jednostki biznesowej Eurocash Cash&Carry. W tym czasie ABC stało się największą siecią sklepów w Polsce. Ten koncept jest bardzo uniwersalny i sprawdza się zarówno w dużych miastach, jak i w niewielkich miejscowościach – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

– Przedsiębiorcy decydując się na współpracę z nami, zyskują zarówno szyld rozpoznawalnej w całej Polsce marki, jak i wsparcie marketingowe oraz zatowarowanie sklepu w najpopularniejsze produkty w konkurencyjnych cenach. Niemniej jednak o ostatecznym kształcie oraz ofercie swojego sklepu decydują przedsiębiorcy. To właśnie oni od 20 lat stanowią o sile tej sieci i właśnie to chcemy pokazać wprowadzając nasze zmiany. Naszym celem jest budowanie skutecznych przewag tych sklepów i stałe podnoszenie ich konkurencyjności na trudnym, dynamicznie zmieniającym się rynku handlu detalicznego w Polsce – dodaje Jacek Owczarek.

- Zmiana wizualizacji sklepów ma w naszym przypadku pokazać przewagę wynikającą ze szczególnej roli właściciela sklepu i jego placówki dla lokalnych społeczności. To przedsiębiorcy stoją na straży lokalnych potrzeb swoich klientów i budują swoją markę, a my jako organizator sieci chcemy ich w tym wspierać. Mam tu na myśli zarówno nowy logotyp, zmiany w kolorystyce sklepów, możliwość nadania placówce własnej nazwy, ale także remodeling konceptu, który ma zwiększać ich funkcjonalność i konkurencyjność asortymentową. To właściciel sklepu zdecyduje z których wprowadzonych przez nas zmian będzie chciał skorzystać i w jakim stopniu. Znak ABC jest gwarantem wsparcia niezależności, dostępu do najlepszych rozwiązań handlowych i możliwości oferowania korzyści cenowo – promocyjnych wynikających ze skali Grupy. Jestem przekonana, że z nowym podejściem do budowania systemu partnerskiego ABC, przedsiębiorcy mogą planować swój dalszy rozwój – wyjaśnia Małgorzata Obrębska, Dyrektor Generalna Eurocash Cash & Carry.

Poza zmianami wizualnymi, właściciele sklepów będą mogli wprowadzić również szereg modyfikacji we wnętrzach swoich placówek. Sieć zapewni m.in. nowe lady sprzedażowe, których budowa pozwala na ekspozycję impulsowych produktów spożywczych i chemicznych, a także nowe regały do ekspozycji warzyw i owoców. Dostępne będą również rozwiązania, których celem jest poprawa widoczności asortymentu, wsparcie sprzedaży sezonowej, czy promocji.

Nowa odsłona sklepów ABC jest jeszcze bardziej skupiona wokół idei promowania lokalnych dostawców i produktów. Do tej pory sieć ABC otworzyła dwie placówki w nowej odsłonie.

