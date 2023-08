Sieć handlowa PSH Pokusa i Pokusa Premium to sieć zrzeszająca samodzielnych i niezależnych przedsiębiorców. - Wybór lokalnych dostawców jest naszym priorytetem – mówi Zbigniew Wojciechowski, dyrektor ds. rozwoju sieci handlowych Nasz Polski Detal Grupa Kapitalowa Bzomex.

Zbigniew Wojciechowski, dyrektor ds. rozwoju sieci handlowych Nasz Polski Detal Grupa Kapitalowa Bzomex/fot. materiały prasowe

Czy Polska Sieć Handlowa Pokusa to sieć franczyzowa czy zrzeszenie prywatnych właścicieli sklepów?

PSH Pokusa i Pokusa Premium jest siecią franczyzową. Nasza sieć zrzesza obecnie 220 sklepów należących do samodzielnych przedsiębiorców, które zlokalizowane są w Małopolsce, Podkarpaciu i na Śląsku. Operatorem jest należąca do Grupy Kapitałowej Bzomex firma Nasz Polski Detal – duża dynamicznie rozwijająca się hurtownia spożywcza w Pcimiu.

Co odróżnia PSH Pokusa od innych sieci, szczególnie tych zagranicznych jak Biedronka czy LIDL?

Odróżnia nas to, że jest to sieć zrzeszająca samodzielnych i niezależnych przedsiębiorców. W części asortymentu operatorem logistycznym jest Bzomex, natomiast ofertę w takich kategoriach jak nabiał, świeża żywność, chemia/kosmetyki – uzupełniają inni dystrybutorzy.

Czy sklepy PSH Pokusa oferują produkty pochodzące od lokalnych dostawców? Kim są dostawcy sieci, jakie czynniki wpływają na Wasze decyzje w wyborze dostawców?

Wybór lokalnych dostawców jest naszym priorytetem. Są to firmy z produkujące wędliny, pieczywo, kawy, mrożonki, wyroby garmażeryjne. Blisko współpracujemy również z dużymi producentami zlokalizowanymi w naszym sąsiedztwie – Koral, Piwniczanka, Wawel, Maspex, JNT, Kabanos, Taurus, Dobrowolscy. Warunkiem współpracy jest zapewnienie logistyki towarów do sklepów – czyli dystrybucja przez Bzomex lub innych dystrybutorów współpracujących z nami (SOT, Wigo, Iglotex, Iglomen, PGD, Delco). Drugie kryterium to warunki stawiane przez sklepy funkcjonujące w ,,miękkiej franczyzie” .

Jaki jest profil typowego klienta sklepu sieci Pokusa? Jakie strategie marketingowe stosujecie, by przyciągnąć klientów do Waszych sklepów? Czy skupiacie się na promocjach, programach lojalnościowych czy może innych inicjatywach?

Typowy klient to lokalny konsument – mieszkaniec osiedla, małej miejscowości, wioski. By zainteresować klientów naszą ofertą zapewniamy sklepom pakiet promocji i akcji handlowych – są to cykliczne gazetki promocyjne, SNC - strefę niskich cen, akcje sezonowe i plakatowe. Mamy również program lojalnościowy i kartę lojalnościową dla klientów. W najbliższym czasie będziemy chcieli wprowadzić aplikację lojalnościową dla klientów sklepów na urządzenia mobilne.

Dziś modne są zakupy przez internet - czy rozwijacie jakieś inicjatywy związane z e-commerce? Czy macie sklep internetowy lub planujecie jego uruchomienie w przyszłości?

Kilku klientów zrzeszonych w Pokusie posiada sprzedaż internetową z dostawą do domu. Nie jest to powszechna usługa. Dla lokalnego, osiedlowego sklepu sprzedaż internetowa nie jest priorytetem, ale jeżeli któryś z naszych franczyzobiorców decyduje się na taki kanał sprzedaży organizujemy dla niego taką możliwość.

Jakie są Wasze plany rozwoju, czy planujecie uruchomienie nowych sklepów?

Pozyskiwanie nowych sklepów/franczyzobiorców to bardzo ważny kierunek naszych działań - nie mamy i nie planujemy posiadania sklepów własnych. Naszym franczyzobiorcom udzielamy wsparcia organizacyjnego i finansowego, wspieramy ich również w pozyskiwaniu i otwieraniu nowych obiektów. Są to działania cenione przez właścicieli sklepów, czego dowodem jest to, że w tym roku do Pokusy przystąpiło ponad 40 franczyzobiorców.

