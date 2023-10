Francuska sieć supermarketów Casino uniknie bankructwa. Koncern sfinalizował transakcję, której celem jest restrukturyzacja zadłużenia uzgodniona z głównymi wierzycielami. Największym z nich jest konsorcjum, na którego czele stoi firma Kretinsky EPGC należąca do czeskiego miliarder Daniela Kretinsky’ego.

Casino zadłużało się przez lata, a niedawno straciło spory udział w rynku na rzecz konkurencyjnych sieci supermarketów. Ta sytuacja doprowadziła francuską firmę do stanu niewypłacalności. „Akcja ratunkowa” rozpoczęła się już w lipcu, kiedy podpisano wstępne porozumienie przewidujące zasilenie Casina kwotą 1,2 miliarda euro oraz redukcję zadłużenia o 6,1 miliarda euro - pisze na swoim portalu Reuters.

To porozumienie to kamień milowy w procesie restrukturyzacji finansowej. Nie byłoby to możliwe bez uzyskania zgody głównych wierzycieli. Podpisana właśnie umowa to szansa na ustabilizowanie sytuacji w firmie, utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie, a nawet rozwój naszych marek – oznajmił dyrektor generalny firmy i właściciel pakietu kontrolnego akcji, Jean-Charles Naouri.