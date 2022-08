Sieć Makro z rekordem. Udział produktów marki własnej zaskoczył

W ciągu niecałych 11 miesięcy bieżącego roku obrotowego firmy, marki własne MAKRO osiągnęły ponad miliard złotych obrotu. METRO Chef, METRO Professional, Fine Life z oferty firmy odpowiadają m.in. za sukces sprzedażowy produktów marki własnej.

Marki własne Makro

Pełna oferta marek własnych MAKRO liczy ponad trzy i pół tysiąca produktów, a ich liczba stale rośnie. Są one nieustannie testowane, rozwijane i doskonalone w zgodzie z bieżącymi trendami rynkowymi. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów oraz wesprzeć ich w prowadzeniu biznesu. Wiele produktów spożywczych pochodzi z upraw i hodowli ekologicznych, a cechuje je zredukowana – bez negatywnego wpływu na walory smakowe – zawartość soli i cukru. Nie zawierają też zbędnych barwników czy konserwantów. Znajdziemy wśród nich także te produkty, które są dedykowane osobom o wyjątkowych potrzebach żywieniowych, praktykujących diety wegańskie czy bezglutenowe.

– Konsekwentny wzrost udziału produktów marki własnej wynika z precyzyjnego dostosowania naszego asortymentu do indywidualnych potrzeb klientów sektora handlu detalicznego oraz małej i dużej gastronomii. Rozwój asortymentu marek własnych jest procesem ciągłym i opiera się na pogłębionej analizie specyficznych potrzeb różnych grup klientów zarówno pod kątem opakowaniowym, ale też oferty cenowej, szczególnie naszych flagowych produktów pod markami METRO Chef, METRO Professional i METRO Premium. Dla klientów z segmentu sprzedaży detalicznej wdrożyliśmy szeroką gamę produktów pod marką Fine Life, w nowoczesnej i odpowiadającej na oczekiwania rynku szacie graficznej. Asortyment dedykowany sklepom detalicznym włączyliśmy też do naszego sztandarowego programu „Zielone etykiety”, który dzięki jasnej polityce pozycjonowania produktów względem rynku, daje gwarancję profitowości z odsprzedaży produktów marek własnych MAKRO – mówi Sławomir Leszczyński, Dyrektor Pionu Handlowego MAKRO Polska.

Makro i mrożonki marki własnej

– Szczególnie jesteśmy dumni z osiągnięć marki własnej w kategoriach produktów mrożonych oraz produktów suchych. Tutaj notujemy rekordowe udziały marki własnej, a szerokość asortymentu jest jedną z największych, jak nie największą na rynku polskim. W kategorii mrożonej posiadamy w ofercie szereg produktów, które są niemal unikatowe dla naszej marki własnej, jak chociażby Edamame czy kasztany jadalne. W kategoriach suchych spożywczych rozszerzyliśmy standardowy asortyment o szereg specjalistycznych rozwiązań jak np.: różnorodne typy mąk dedykowanych do wszelakich form wypieków czy chociażby makarony typu durum z wysoką zawartością protein oraz bezglutenowe – dodaje Sławomir Leszczyński.

Najważniejsze marki własne MAKRO to:

METRO Chef – marka spożywcza dedykowana profesjonalnej gastronomii. W jej ofercie znajdziemy ponad 1000 produktów, wybranych przy zaangażowaniu trenerów z Akademii Inspiracji MAKRO, które mogą być bazą do tworzenia dań kuchni międzynarodowej. Są wśród nich zarówno podstawowe produkty niezbędne do prowadzenia każdej kuchni, jak i innowacyjne i rzadko spotykane na polskim rynku artykuły jak frytki z marchwi, zimowe szparagi czy wyjątkowe mieszanki warzyw. Wiele produktów tej marki posiada certyfikat BIO, a ich liczba stale rośnie.

METRO Professional to ponad 800 produktów przemysłowych wspierających szefów kuchni w ich codziennej pracy. Przetestowane w kuchniach, salach restauracyjnych, barach i zapleczach sprzęty AGD, akcesoria i produkty chemiczne i jednorazowe są gotowe do zastosowania w biznesie stacjonarnym lub ofercie na wynos. Wiele produktów METRO Professional można wielokrotnie używać albo kompostować, dbając w ten sposób o środowisko.

Fine Life to marka dedykowana sklepom detalicznym i convenience współpracującym z MAKRO. Marka otwarta jest na lokalne, zdrowotne i ekologiczne trendy w żywieniu, a produkty Fine Life można znaleźć pośród takich kategorii jak konserwy, słodycze i słone przekąski, nabiał, mrożonki, delikatesy, pieczywo, wędliny, napoje oraz artykuły przemysłowe. Kolorowe, przyciągające wzrok opakowania nowej szaty graficznej zachęcają do wypróbowania produktów, a atrakcyjna cena – do ponownego zakupu. Całość opatrzona jest charakterystycznym uśmiechem znajdującym się w logo.

Makro: plany na rozwój

MAKRO ma zamiar konsekwentnie rozwijać ofertę produktów marki własnej z myślą o potrzebach klientów profesjonalnych z sektora HoReCa i Traders.

– Będziemy szczególnie skupiać się na rozwoju asortymentu o charakterze convenience dedykowanego profesjonalnej gastronomii, co stanowi odpowiedź na wyzwania rynku pracy i pozwoli zwiększyć produktywność naszych klientów. Chodzi tutaj o produkty częściowo przetworzone oraz półprodukty stosowane w kuchniach naszych klientów (produkty gotowe do serwowania lub po częściowej obróbce termicznej). W związku z rosnącą świadomością ekologiczną nadal będziemy rozwijać asortyment vege oraz produkty wytwarzane z poszanowaniem polityki zrównoważonego rozwoju. Równie istotna jest dla nas optymalizacja asortymentu dedykowanego sklepom spożywczym – w szczególności nieustanne dostosowywanie asortymentu oraz form opakowaniowych i ekspozytorów półkowych do potrzeb sklepów małego formatu – mówi Sławomir Leszczyński.